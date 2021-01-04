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Büyükşehir Otobüsleri 1 Yılda 29 Milyon TL Tasarruf Sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark’ın işletmesini sağladığı çevre dostu doğalgazlı otobüslerden 1 yılda 29 milyon TL tasarruf sağlandı.

Büyükşehir Otobüsleri 1 Yılda 29 Milyon TL Tasarruf Sağladı

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:02

  Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından Kocaeli genelinde ulaşım hizmeti sağlayan 336 otobüs ile 2020 yılında 29 milyon TL yakıt tasarrufu elde etti. Büyükşehir Belediyesine ait toplam 336 çevre dostu otobüs vatandaşların memnuniyetini kazandı.

 

26 MİLYON KM’DE 13.5 MİLYON METREKÜP DOĞALGAZ

UlaşımPark otobüsleri 1 yılda 26 milyon 676 bin 729 km yol kat etti. Ulaşımın hizmete dönüştüğü seferlerde aynı zamanda ekonomik ve konforlu bir yolculuk imkanı da sağladı. Toplamda 26 milyon Km’de 13.5 milyon metreküp CNG kullandı. Eğer bu yakıt dizel yani motorin kullanılsaydı toplamda 8 milyon 385 bin litre motorin tüketecekti. Bu motorine de 51 milyon 987 bin TL’lik ödeme yapılacaktı. Fakat otobüsler CNG doğalgazlı yakıt kullanarak bu miktarı 22 milyon 140 bin TL’ye kadar çekti. Bu sayede tasarruf sağlanan miktar da 29 milyon 847 bin TL oldu.

 

336 DOĞALGAZLI OTOBÜS

Büyükşehir Belediyesine ait toplam 336 çevre dostu otobüs, Kocaeli’nin tüm ilçelerine hizmet sağlamakta. Hem ekonomik hem de çevre dostu olan otobüslerle vatandaşlar konforlu yolculuğun tadını çıkartıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan ulaşım mesaisi geç saatlere kadar devam ediyor. Türkiye’nin en genç filosu olma özelliği de sağlayan otobüsler Kocaeli’ye çok yakışıyor.

 

TAMAMI ÇEVRE DOSTU

Kocaeli’nin tüm ilçelerine konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti sağlayan otobüslerin tamamı çevre dostu olarak hizmet sağlıyor. Çevreye zarar vermeden seferlerini gerçekleştiren otobüslerin tamamı da ‘’engelli erişimine uygun’’ olarak belirtildi. Doğalgazlı (CNG) otobüslerde yapılan yaklaşık 26 milyon km’lik yolculuk hizmetlerinde, dizel motorlu araçların 8,5 tonluk karbonmonoksit ve partikül salınımına karşılık çevre dostu doğalgazlı otobüslerde 4,7 ton karbonmonoksit ve partikül salınımı oldu. Bu sayede çevreye zararın önüne geçilmiş oldu.










 

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