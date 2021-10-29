Büyükşehir Personeli Afet Konusunda Bilinçlendirildi

Personel sağlığı ve güvenliğine önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan personele Afet Farkındalık Eğitimi verdi. İçişleri Bakanlığınca 2021 yılı "Afet Eğitim Yılı" ilan edildi. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen eğitime Büyükşehir Belediyesinde görevli personel katıldı. KOBİTEM tarafından verilen eğitime personel büyük ilgi gösterdi. Yangın, deprem ve ilkyardım konularında gerçekleştirilen eğitimde afet öncesi alınacak önlemler ile afet anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında personel bilinçlendirildi.

























