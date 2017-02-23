Büyükşehir personelinden Kızılay’a kan bağışı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanın İbrahim Karaosmanoğlu’nun katılımı ile start aldı. Programa Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Doğan Erol ve Gökmen Mengüç, Kızılay Şube Müdürü Cengiz İpek, daire Başkanları ve Büyükşehir personeli katıldı.



KAN İHTİYACININ %82’Sİ KIZILAY’DAN

Bağış programı Türk Kızılayı’nın yaptığı hizmetler ve bağışlar hakkında genel bilgilerin verilmesi ile başladı. Kızılay Kan Merkezi Kan Bağışı Kazanma Uzmanı Gülden Ünal tarafından yapılan sunumda kan bağışının öneminden bahsedildi. Türkiye’nin kan ihtiyacının yüzde 82 gibi büyük bir kısmının Kızılay tarafından karşılandığı aktarıldı. Toplam olarak ülkemizin yıllık 2 milyon 500 bin ünite kana ihtiyacı olduğunu belirten Ünal, ‘’Kan bağışı bizim bu rakamı karşılamamız açısından oldukça önemli bir konudur. Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi en büyük temennimiz’’ diyerek sözlerini tamamladı.



BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Kan bağışı organizasyonunda yapılan bu hizmet hakkında konuşan Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı İpek, ‘’Bugün burada kan bağışı için toplandık. Unutmayalım ki kan bağışı süreklidir ve erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan verebilir. Bu hayati ihtiyacı karşılamak için yardımlaşmaya ve bunun gibi organizasyonlara da ihtiyaç vardır. Bu vesileyle bu kampanyanın gerçekleşmesine sebep olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ‘’dedi.



BAŞKAN: KIZLAY ÜLKEMİZİN GÖZBEBEĞİ

Meclis salonunda gerçekleştirilen kampanyaya katılım gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ‘’Kızılay ülkemizin gözbebeği güzide bir kurumumuzdur. Her an Kızılay’a ihtiyacımız olabilir. Bizler de kan bağışı yaparak Kızılay’a destek olabiliriz. Kan vermek hem toplum için, hem de vücudumuz için oldukça önemlidir. Kan bağışı yaparak bir hayat kurtarabiliriz. Ayrıca kan vermek de vücudumuz için oldukça önemlidir. Bizler yıllardır bu kente hizmet ediyoruz. Bugün de insanlarımızın ihtiyaçları için organizasyon düzenliyoruz. Bu organizasyona katılan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diliyorum’’ diye konuştu.



8 YERDE KAN VERİLEBİLECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafında yapılan organizasyon kapsamında belediye personelli 23 Şubat’ta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda, 24 Şubat’ta Antikkapı Restoran’da, 2 Mart’ta İZAYDAŞ’ta, 6 Mart’ta Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Gebze Hizmet Binası’nda, 7 Mart’ta İSU Binası’nda, 8 Mart’ta Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nda ve 14 Mart’ta Ulaşım Dairesi Başkanlığı Solaklar Şantiye Binası’nda gönüllü olarak kan bağışı yapabilecek.