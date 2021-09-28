Büyükşehir Personeline Etkili İletişim Eğitimi







Vatandaş memnuniyeti ve üst düzey hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir personeline doğru iletişim için farkındalık oluşturmak amacıyla “Herkesle İyi İletişim Mümkün mü?” konulu çevrim içi eğitim verdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca Büyükşehir’de görev yapmakta olan 202 personele ayrıca Kocaeli Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde görevli 62 personele eğitim düzenlendi.

“HERKESLE İYİ İLETİŞİM MÜMKÜN MÜ?”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen son eğitim pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Doğru iletişim için farkındalık oluşturmak, kurum içi iletişimi geliştirmek ve vatandaşla etkili iletişim sağlamak amacıyla verilen eğitimin konusu “Herkesle İyi İletişim Mümkün mü?” olarak belirlendi.

‘’SAĞLAM İLETİŞİM BECERİLERİ’’

Eğitim öncesi bir konuşma yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, “Kıymetli çalışma arkadaşlarım, öncelikle eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitimin gerçekleşmesine vesile olan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletiyorum. Bugün yalnızca belediyemiz personeli değil ayrıca Kocaeli Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeli de aramızda bulunmakta. Personelimizin her alanda kendini geliştirmesini kurum olarak destekliyoruz. Hem vatandaşla iletişim hem de personelimizin birbiriyle olan iletişimi noktasında zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle iş hayatında iletişim eksikliğinden kaynaklanan yanlış anlaşılmalar yalnızca ortak anlayışla çözümlenebilir. Bunun yolu da sağlam iletişim becerilerine sahip olmaktan geçmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak zaman zaman personelimize yönelik düzenlediğimiz iletişim eğitimleri ile bu durumu en aza indirgemeye çalışıyoruz. Şimdiden katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

İLETİŞİMİN TEMEL KURALLARI

Marmara Belediyeler Birliği Eğitmeni Psikolog Ayşe Sabahat Yazıcı tarafından verilen online eğitimde etkili iletişimin temel kuralları, beden dili hareketleri ve toplumlardaki anlamları, etkili iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar ve iletişimde yapılan temel hatalar bilgilerine yer verildi.

















