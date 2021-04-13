Büyükşehir Personeline Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi

Kurum içi eğitimlere önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline bu kez etkili yazışma teknikleri eğitimi verdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan eğitim çevrimiçi olarak gerçekleşti.

KURUM İÇİ EĞİTİMLER

Büyükşehir İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca hizmet içi eğitimler kapsamında personele etkili yazışma teknikleri eğitimi verildi. Prof. Dr. Niyazi Çiçek tarafından verilen eğitime Belediyeden 325, İSU Genel Müdürlüğünden ise 48 personel katıldı.

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eğitimde; etkili anlatım, içeriksel bütünlük, açık ve anlaşılır dil kullanımı, sıkça yapılan yazım hataları gibi konulara yer verildi.















