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Büyükşehir personeline Protokol eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, hizmet içi eğitimler kapsamında personele “Protokol Kuralları” semineri düzenledi.

Büyükşehir personeline Protokol eğitimi verildi

07 Mart 2018 Çarşamba 11:58

  Kurum içi eğitimlere önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline “Protokol Kuralları” eğitim verdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitimler kapsamında düzenlenen “Protokol Kuralları” konulu eğitim semineri, ilgili personellerin katılımıyla Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğünde görev yapmış olan Protokol Uzmanı İhsan Ataöv tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerinde, protokol kurallarının yanı sıra işyerinde hitap kuralları, karşılama, oturuş  ve uğurlama kuralları, işyerinde telefon görüşmeleri için protokol kuralları, resmi araçlarda protokol kuralları, iş yerinde sosyal ilişkiler gibi konulara değinildi.

 

PROTOKOL KAVRAMI

Cumhurbaşkanlığı'nda 7,5 yıl protokol uzmanı olarak görev yaptıktan sonra, protokol ve nezaket kuralları alanlarında eğitimler veren İhsan Ataöv; “Protokol dünyanın her yerinde kabul edilmiş bir kavramdır. Protokol resmi bir törende, resmi bir yemekte, resmi bir açılışta, resmi bir toplantıda başında resmi olan her işte temsil gücü düşük olan ast ile temsil gücü yüksek olan üst arasındaki ilişkileri düzenleyen işin adıdır. Protokolde astın üstüne, üstün üstüne bir disiplin zinciri vardır. " dedi.

 

“NEZAKET VE HOŞGÖRÜ PROTOKOL KURALLARININ BAŞIDIR”

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen seminerde, ilk izlenimin önemine vurgu yapan İhsan Ataöv, konuşmasının devamında katılımcılara, protokolde kişisel temsil gücünü artırmak konusunda eğitim verdi ve temsilde başarı için giyim, hitap, beden dili, tokalaşma, selamlama, sosyal ortamda ast-üst ilişkileri, yemek yeme adabı ve kartvizit takdimi gibi konuları anlattı. Nezaket ve hoşgörünün kişisel imaj için çok önemli olduğunu vurgulayan Ataöv; “Selamla, beden dili, üslup, nezaket, tevazu ve hoşgörü bizim kişisel imajımızı oluşturur. Protokolde de uyulması gereken kuralların başında gelir.” dedi.

SES TONU VE BEDEN DİLİ

Protokol Uzmanı İhsan Ataöv, her şeyin selamlama ile başladığını ve ardından ses tonu ve beden dilinin de bu durumu desteklediğini ifade etti. Seviyeli samimiyetin altını çizen Ataöv, iş hayatındaki samimiyetin protokol kurallarını yansıtmadığını dile getirdi. Protokol kurallarının adab-ı muaşeret kuralları ile ilişkili olduğunu ve bunlara uyulduğu sürece protokol kurallarında ilk basamağın atılmış olduğundan bahsederek sözlerini tamamladı.

 

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