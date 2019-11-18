Büyükşehir Sürücülerinin Eğitimi Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından UlaşımPark A.Ş.’de görevli toplu ulaşım alanında hizmet veren 581 sürücüye ‘Toplu Taşıma Sürücü’ eğitimi verilecek. 2 yılda bir gerçekleşen ve yeni sürücü kimliği yenileme kapsamında düzenlenen ilk eğitime katılan şoförler, belirli periyotlarda yılsonuna kadar eğitim alacak. Eğitimin sonunda ise sınavdan başarıyla geçen sürücülerin sürücü kimlikleri yenilenecek.

8 SAAT KESİNTİSİZ EĞİTİM ALACAKLAR

Toplamda 581 sürücünün alacağı eğitim yenileme programı çerçevesinde ilk eğitim verildi. 6 farklı konuda sürücülere; sürücü meslek standartları ve etiği, sürücü – engelli yolcu iletişimi, toplu taşıma ve trafik mevzuatı eğitimi, sürücü davranışı ve psikolojisi, güvenli ve ekonomik sürüş teknikleri, ilk yardım ve meslek hastalıkları konuları anlatılacak. 8 farklı tarihte gerçekleştirilecek eğitimde sürücüler 8 saat kesintisiz eğitim alacak.

ARAÇTA YAPILMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR

Sürücülere gerçekleştirilen eğitimler doğrultusunda yolcuların araçlarında nasıl mutlu olacağı ve araçta yapılması gereken davranış biçiminin ne şekilde olması gerektiği anlatılacak. Ayrıca eğitim gören sürücülere Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın her fırsatta vurguladığı ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ sloganı hatırlatılacak.











