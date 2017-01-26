Büyükşehir Teyakkuza Geçti!



Yüksek kesimlerde kar yağışının başladığı kentte 25-28 Ocak tarihleri arasında etkili olacak yağışlı ve soğuk sistem 29 Ocak Pazar günü etkisini kaybedecek. Söz konusu tarihler arasında hususi araç sahipleri ve vatandaşların mümkünse sokağa çıkmaması, çıkacak olanların Toplu Taşıma Araçlarını kullanması gerekiyor.



BUZLANMA VE DON OLAYINA DIKKAT



Zorunlu nedenlerle trafiğe çıkacak araçların kışlık kar lastiği takması, araçlarında zincir takoz ve çekme halatı bulundurması, trafikteki araçların, Emniyet ve Karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergâhlarını kullanmaları, Emniyet ve Karayolları Ekiplerinin talimatlarına uymaları, yoğun olan yolları kullanmamaları önemle bildiriliyor. Vatandaşlardan buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları isteniyor.



233 ARAÇ VE 724 PERSONEL TEZAKKUZDA



Belirtilen tarihler arasında Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı 233 araç ve 724 personel muhtemel aksaklığa karşı teyakkuz halinde olacak. 25 Ocak 2017 Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava ile birlikte yağışların yurt geneline yayılacağı; Marmara bölgesinde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10-20 cm arası olacağı, alçak kesimlerde ise 5-10 cm arası olacağı tahmin edilmektedir.



SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ ALTINDA



26 Ocak Perşembe, 27 Ocak Cuma ve 28 Ocak Cumartesi günleri soğuk ve yağışlı sistemin Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği, 29 Ocak Pazar günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü Marmara Bölgesinde ve önümüzdeki hafta başına kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi, Balkanlar üzerinden gelerek etkisini gösterecek olan soğuk ve kar yağışlı hava için vatandaşları uyardı.