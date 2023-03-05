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Büyükşehir, Turgut Özal'daki Trafik Sorununa Neşter Vurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesindeki Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım Projesi’ni tamamladı. Böylece köprü üzerindeki araç beklemelerinin önüne geçildi.

Büyükşehir, Turgut Özal'daki Trafik Sorununa Neşter Vurdu

05 Mart 2023 Pazar 10:55

                                          
 

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesindeki Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım Projesi’ni tamamladı. Böylece köprü üzerindeki araç beklemelerinin önüne geçildi.   
  Çayırova'nın kilit noktalarından biri olan ve mevcut haliyle trafik yükünü kaldıramayan Turgut Özal Köprüsü’ne ilave köprü inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projenin tamamlanmasıyla köprü üzerindeki araç beklemelerinin önüne geçti. İki şeritli olarak planlanan proje çerçevesinde 2 bin 195 metre 2x2 bölünmüş yol, 284 metre 1x1 yol, 64.70 metre uzunluğunda 10.75 metre genişliğinde açıklıklı köprü inşa edildi. Projenin yapımında 673,5 metreküp beton, 175 ton nervürlü demir ve yaklaşık 5 bin ton aşınma asfaltı kullanıldı. 
  Proje çerçevesinde İstanbul-Kocaeli il sınırını birbirinden ayıran yol, otoban üzerinden yeni ilave köprü ile geçilerek yeniden Turgut Özal Caddesi’ne bağlandı. Mevcut caddeler olan Turgut Özal, Tuna Namık Kemal Caddesi, bağlantı yolları ve kavşakları yenilenerek 2x2 yol haline getirildi. 
                             




İHA
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