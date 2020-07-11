Büyükşehir, uygulamalarıyla diğer belediyelere örnek oluyor

Uygulamalarıyla diğer belediyelere örnek olan Büyükşehir’in son ziyaretçisi Sultanbeyli Belediyesi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi ile diğer belediyelere örnek oluyor. Bu kapsamda Sultanbeyli Belediyesi, uygulamalar hakkında bilgiler almak için Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerde insan kaynakları uygulamalarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişimi ve iş analizi uygulamaları anlatıldı.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ’NDEN ZİYARET

Toplantıda gerekli bilgileri veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, iş analizi çalışmalarının önemine değindi. Daire Başkanı Bayram, insan kaynakları planlamasının, birimlerin personel ihtiyacının, hizmet içi eğitimlerin, iş tanımlarının ve iş gereklerinin bu çalışmalar neticesinde belirlendiğini kaydetti. Bu şekilde insan kaynağının etkin ve verimli kullanılmasını, kurum kültürü ve personelin aidiyet bilincinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ YETKİLİLERİ MEMNUNİYET DUYDU

Sultanbeyli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Süheyla Öztürk toplantı sonunda memnuniyetini dile getirerek bilgi paylaşımının artırılması konusunda temennilerini ifade etti.





