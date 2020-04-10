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Büyükşehir vektörle mücadele ediyor

Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınına karşı başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra sivrisinek ve karasinekle mücadeleye ara vermeden devam ediyor.

Büyükşehir vektörle mücadele ediyor

10 Nisan 2020 Cuma 11:36

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına son hız devam ediyor. Ekipler Covid-19 salgınının yanı sıra vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üreme alanlarında ve üremeye sebebiyet verilen alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

 

SİVRİSİNEĞE GEÇİT YOK
Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlarda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapılıyor. 12 ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları 20 araç, 1 adet Atv 8x8 amfibik araç, 57 uygulayıcı ve 5 kontrol mühendisi tarafından uygulanıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

 

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLDİ
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, evlerin bahçelerinde kova ve bidonların bulunduğu yerlerde de ilaçlama yapıyor. İlaçlama çalışmalarının ardından vatandaşlar ekipler tarafından bilgilendiriliyor.

 

TÜM İLÇELERDE MÜDAHALE
Vatandaşların ise üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerekiyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önüne geçilmesi de önem arz ediyor.


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