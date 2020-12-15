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Büyükşehir yağmura karşı tüm ekipleriyle sahada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Valiliğince yapılan yağış uyarısının ardından tüm ekipleriyle geniş çaplı temizlik çalışması yapıyor.

Büyükşehir yağmura karşı tüm ekipleriyle sahada

15 Aralık 2020 Salı 18:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin tüm mahallelerinde bulunan mazgal, menfez, yağmur suyu hatları ve bu alanların çevresinde geniş çaplı temizlik çalışması yapıyor.

 

HER YER TEMİZLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliğinin yaptığı yağmur uyarısının ardından harekete geçti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile İSU Genel Müdürlüğü ekipleri yağışlara karşı Kocaeli genelinde dere, menfez ve yağmur suyu hatlarında geniş çaplı temizlik çalışması yaptı. Ayrıca dereler ve yağmur suyu hatlarında da geniş çaplı temizlik çalışması yapıldı.

 

185 KİŞİLİK PERSONEL
Geniş çaplı yapılan temizlik çalışmalarına Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’ndan 160 personel, İSU İzmit Şube Müdürlüğü’nden ise 25 kişilik personel katıldı. İzmit ilçesinde çalışmalar Yeşilova Boğazova Caddesi, 17 Ağustos Bulvarı, Piotr Wilcynski Caddesi, Turan Güneş Caddesi, Sabancı Bulvarı, Seka Park, Salim Dervişoğlu Caddesi, Lozan Caddesi, 1 Mart Vapur İskelesi ve Yürüyüş Yolu’nda gerçekleştirildi.

 

BASKINLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ekiplerin bir kısmı mevsim normalleri üzerinde yaşanan yağış sonrası tıkanan mazgal ve menfezleri temizledi. Mazgal demirleri kaldırılarak içerisinde biriken ve su baskınlarına neden olabilecek artıklar toplandı. Yapılan çalışmalar ile yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmiş oldu.

 

SOKAKLAR TEMİZLENDİ

Mazgalların yanı sıra ekipler sokakların da temizliğini gerçekleştirdi. Olası bir yağışta mazgal ve menfez giderlerini tıkayabilecek kuru ağaç dalları ekipler tarafından budandı. Kaldırım ve yol kenarlarında bulunan otlar da çim biçme makineleriyle temizlendi.

 

KONTROLLER YAPILDI

İSU ekipleri ise dere ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması yaptı. Kanal açma araçları ile yağmur suyu hatlarının kontrolleri yapıldı. Yapılan çalışmalarda giderlerde yaşanan tıkanmalar araçla açıldı. Yağış sonrası biriken atıklar araçla çekilip temizlenerek, yağmur suyu hatlarında yaşanabilecek tıkanmaların önüne geçildi.

 



AA
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