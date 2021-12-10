Büyükşehir, Yazarlık Atölyesi İle Genç Yazarları Keşfedecek





Gençler, kadınlar ve çocuklar için oluşturduğu sosyal projeleriyle ön plana çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, şimdi de gençleri alanında yetkin ve tecrübeli yazarlar tarafından yazarlığa özendirmek, onların edebi yazım dillerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Akademi Lise bünyesinde bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek “Akademi Lise Yazarlık Atölyesi” çalışmalarını başlattı. Aldıkları eğitim sonrasında, gençlerin kaleme alınmış eserlerinden oluşan “Yazarlık Okulu Seçkisi” kitabı basılarak, okuyucuların beğenisine sunulacak.

16 HAFTA SÜRECEK

Atölye çalışmaları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından 11 Aralık 2021 Cumartesi günü başlatılacak. Proje kapsamında 15 günde bir toplanılacak ve toplamda 16 hafta sürecek. “Akademi Lise Yazarlık Atölyesi”nde ilk dersler, Portre (Biyografi) türünde Proje Koordinatörü Fahri Tuna, Hikâye (Öykü) türünde Güray Süngü ile Betül Nurata, Deneme türünde Mehmet Şeker, Karikatür ve Şiir türünde ise İlhami Atmaca tarafından verilecek. 8 saatlik süre boyunca Akademi Lise Yazarlık Atölyesi’nde bir yazınsal metnin öğelerinin neler olduğu, yazınsal dilin en önemli anahtarları üzerinde çalışılacak.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DAVET ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü’ne bağlı İzmit İlçesi Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lisesi’nde Proje Koordinatörü olarak görev yapan Fahri Tuna, Kocaeli’nde böyle bir eğitimde yer alacağı için memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Başkan Büyükakın ise gençler ve kadınların kültürel ve sosyal gelişimleri için projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Büyükakın, özellikle tüm gençleri yazarlık atölyesine davet ederek kendilerini geliştirmeleri yönünde destekledi.

UYGULAMA USULÜ

Yazarlık atölyesi için Kocaeli’nin Kartepe, İzmit, Gebze ve Körfez bölgelerinde lise grubu 16-21 yaş aralığı gençlere yapılan ilanlar sonucunda her bir atölye için ayrı ayrı olmak üzere başvuru yapan öğrencilerden birer eser hazırlamaları istendi. Yazarlar ve eğitmenlerden oluşan komisyon tarafından başvuru yapan öğrencilerin eserleri değerlendirildi. Atölye öğrencilerinin her birine yazarlarımızın belirlediği 10 kitap, proje sürecinde okunmak üzere hediye edilirken öğrenciler ile yazarlar tarafından, atölye eğitimleriyle ilgili gezi ve yazar ziyaretleri de ayrıca gerçekleştirilecek.







