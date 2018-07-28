Büyükşehir Yolcuların İmdadına Yetişti

İlimizde ve çevre illerde etkili olan aşırı yağmur YHT (Yüksek Hızlı Tren) seferlerini de etkiledi. Bu kapsamda Kocaeli Hereke istasyonunda aşırı yağmur nedeni aksayan tren seferlerinde İstanbul istikametine giden yolcuların imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Hereke’de durmak zorunda kalan trendeki yolcular Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler ile gidecekleri yerlere ulaştırılıyor. İlk olarak 20 otobüsle yolcular taşınırken, diğer seferlerden gelecek yolcuların ulaşımını sağlamak için de Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler hazır bekletiliyor.