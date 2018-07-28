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Büyükşehir Yolcuların İmdadına Yetişti

Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağmur nedeni ile aksayan yüksek hızlı tren seferlerinde yolculuk yapan vatandaşların imdadına yetişti

Büyükşehir Yolcuların İmdadına Yetişti

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:54

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İlimizde ve çevre illerde etkili olan aşırı yağmur  YHT (Yüksek Hızlı Tren) seferlerini de etkiledi. Bu kapsamda Kocaeli Hereke istasyonunda aşırı yağmur nedeni  aksayan tren seferlerinde İstanbul istikametine giden yolcuların imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Hereke’de durmak zorunda kalan trendeki yolcular Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler ile gidecekleri yerlere ulaştırılıyor. İlk olarak 20 otobüsle yolcular taşınırken, diğer seferlerden gelecek yolcuların ulaşımını sağlamak için de Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler hazır bekletiliyor.

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KocaeliBüyükşehir
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