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Büyükşehir Zabıtası Vatandaşın Hizmetinde

Büyükşehir Zabıta ekipler yoğun kar yağışlarının olduğu bugünlerde, dışarıda yürümekte güçlük çeken vatandaşları gitmek istedikleri yere ulaştırıyor

Büyükşehir Zabıtası Vatandaşın Hizmetinde

18 Şubat 2021 Perşembe 15:41


Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için gece gündüz görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, asli görevlerinin yanı sıra kar yağışının yoğun yaşandığı bugünlerde zorda olan vatandaşlara da yardım ediyor. Kocaeli genelinde yoğun mesai yapan Büyükşehir Zabıtası yaşlı ve yürümekte güçlük çeken vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırıyor.

 

VATANDAŞA YARDIM ELİ

Büyükşehir Zabıta ekipleri yoğun kar yağışının yaşandığı bugünlerde, sorumluluk sahasında devriye çalışmalarına devam ediyor. Ekipler asli görevlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda gördükleri yaşlı, engelli ve yürümekte zorluk çeken vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırıyor. Soğuk kış günlerinde vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir Zabıtası, bu çalışmaları ile vatandaşlardan takdir topluyor.

 

BÜYÜKŞEHİR, KAR YAĞIŞINDA DA VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Timi, şehrin birçok noktasında yoğun kar yağışına karşı mücadele verirken zabıta, ambulans ve diğer sosyal yardım birimleri vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Kocaeli’de dışarı kalan bir kişinin görülmesi halinde vatandaşlar Büyükşehir Çağrı Merkezi 153’ü arayabilir. Evsiz ve dışarıda kalan vatandaşlar ayrıca barınma ve konaklama merkezlerinde misafir ediliyor.


 
















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