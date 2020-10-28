Büyükşehir Zabıtasından Anlamlı Hizmet

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için aralıksız bir şekilde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde anlamlı bir hareket gerçekleştirdi. Kocaeli genelinde kendi sorumluluk sahasında devriye görevini yapan Büyükşehir İhtisas Zabıta ekipleri, iş yerlerinde aslı bulunan yırttık ve solan bayrakları kaldırarak yerine yenisini hediye ediyor.

YENİ BAYRAKLARI KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİLER

Önümüzdeki günlerde tüm yurt geneli kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Büyükşehir Zabıta ekiplerinden anlamlı bir hareket geldi. İl genelinde kendi sorumluluk alanlarında devreye görevini icra eden İhtisas Zabıta ekipleri, iş yerlerinin vitrin ve önlerinde bulunan eskiyen Türk Bayrakları konusunda uyarıyor. Ekipler uyarı sonrasında esnaf ile birlikte yenisini asıyor.

ANLAMLI HİZMETTEN VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

Anlamlı hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin duyarlılığından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.