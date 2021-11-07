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Büyükşehir Zabıtasından Öğrencilere Bilinçli Tüketici Semineri

Büyükşehir Zabıtası tarafından Gebze Kirazpınar Mahallesi Emlak Konut Ortaokul öğrencilerine “Zabıta ve Bilinçli Tüketici Semineri” verildi

Büyükşehir Zabıtasından Öğrencilere Bilinçli Tüketici Semineri

07 Kasım 2021 Pazar 13:40


 

Vatandaşın rahatı, huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, diğer yandan da geleceğin büyükleri olan çocukları seminerlerle bilinçlendiriyor. Bu kapsamda Gebze Kirazpınar Mahallesinde bulunan Emlak Konut Ortaokulundaki 5. ve 6. sınıf öğrencilerine “Zabıta ve Bilinçli Tüketici Semineri” verildi.

 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Emlak Konut Ortaokulu Konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde öğrencilere öncelikle zabıtanın görev ve yetkileri anlatıldı. Ayrıca seminer kapsamında bilinçli tüketici ve tüketici hakları, internet alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler, garanti ve iade koşullarıyla fiyat etiketi ve son kullanma tarihleri, ürün içerikleriyle ilgili bilgiler ve 6502 sayılı tüketiciyi koruma kanunu hakkında bilgiler verildi.

 

ÖĞRENCİLERE KALEM SETİ HEDİYE EDİLDİ

Okul idareci ve öğretmenlerinin de katıldığı seminer, öğrencilerinde keyifle dinlemesiyle samimi bir havada gerçekleşti. Seminer öncesinde öğrencilere içerisinde kalemlerin, silgi, açacak ve diğer malzemelerin bulunduğu kalem seti hediye edildi. Ayrıca öğrencilere Bilinçli Tüketici Hakları Bilgilendirme broşürü de verildi.

 

 









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