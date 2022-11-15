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Büyükşehir’de Aylık Koordinasyon Toplantısı

Büyükşehir’in koordinasyon toplantısı, Genel Sekreter Gündoğdu başkanlığında yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi

Büyükşehir'de Aylık Koordinasyon Toplantısı

15 Kasım 2022 Salı 11:56


 

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Toplantısı, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli genelinde aynı anda devam eden çok sayıda projesi değerlendirildi ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan hizmet ve eserler ele alındı.

 

HER AY DÜZENLİ YAPILIYOR

Genel Sekreter Gündoğdu başkanlığında her ay düzenli olarak yapılan koordinasyon toplantılarına genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir’e bağlı iştiraklerin genel müdürleri ve daire başkanları katılıyor. Toplantı gündeminde devam eden fiziki projelerin yanı sıra tarım, turizm, ulaşım ve sosyal alanda yapılan yatırımlar da ele alınıyor. Genel sekreter yardımcıları kendilerine bağlı daire başkanlıklarının faaliyetlerine yönelik bilgi verirken, genel müdürler de çalışma alanlarına yönelik sunum yapıyor.

 






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