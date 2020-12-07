Büyükşehir’de Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal Oldu

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı belli oldu

Avukat Tarık Yusuf Uçar’ın Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından boşalan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı makamına atanan isim belli oldu. Halen Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Sadık Uysal, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Uysal’dan boşalan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı ise Büyükşehir Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü görevinde bulunan Murat Yavuz oldu.

SADIK UYSAL KİMDİR?

05.09.1976 tarihinde Amasya Gümüşhacıköy’de doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Merzifon’da tamamladı. 1999 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Kocaeli Gölcük ilçesine Edebiyat Öğretmeni olarak atandı. 1999-2007 yılları arasında çeşitli okullarda Edebiyat Öğretmenliği yaptı. 2007-2010 yılları arasında TBMM de çalıştı. 2010 yılında Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atandı.2014- 2019 yılları arasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Uysal, 2019 yılından bu yana Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyordu. Uysal, evli ve iki çocuk babasıdır.

MURAT YAVUZ KİMDİR?

1978 yılında Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde doğdu. Lisans-Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü (Mez. Tar.:1999), Lisans-Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü (Mez. Tar.:2017), Tezli Yüksek Lisans-Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü (Mez. Tar.:2001) tamamladı. 2009 yılında Gölcük ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak görevlendirildi. 2011 yılında Gölcük Belediyesine Başkan Yardımcısı ve aynı yıl Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. Mayıs 2016’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Şube Müdürü olarak naklen atanan Yavuz, Yaygın Eğitim Şube Müdürü olarak atanarak 17 Temmuz 2017 tarihinde görevine başladı. Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.













