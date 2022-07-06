Büyükşehir’de sendika ve işveren temsilcileri buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammın belediyede çalışan tüm işçilere yansıtılacağını açıklamıştı. Bayram öncesi belediye işçisinin yüzü gülerken, sendika ve işveren temsilcileri bir araya geldi.





SENDİKA VE İŞVEREN TEMSİLCİLERİ

Başkan Büyükakın’ın açıklamasının ardından Hizmet İş Sendikası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi temsilcileri bir araya gelerek ayrıntıları görüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıya Hizmet-İş Sendikası adına İdris Ersoy, işveren tarafı adına İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hasan Özer, İSU İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İsmail Civelek, Yerel-Sen Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Tenlik ve Yerel-Sen TİS Grup Başkanı Furkan Yıldırım katıldı.





“İŞÇİ DOSTU BELEDİYE”