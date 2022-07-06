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Büyükşehir’de sendika ve işveren temsilcileri buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın zam açıklamasının ardından sendika ve işveren temsilcileri bir araya geldi

Büyükşehir'de sendika ve işveren temsilcileri buluştu

06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:39

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammın belediyede çalışan tüm işçilere yansıtılacağını açıklamıştı. Bayram öncesi belediye işçisinin yüzü gülerken, sendika ve işveren temsilcileri bir araya geldi.

SENDİKA VE İŞVEREN TEMSİLCİLERİ
Başkan Büyükakın’ın açıklamasının ardından Hizmet İş Sendikası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi temsilcileri bir araya gelerek ayrıntıları görüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıya Hizmet-İş Sendikası adına İdris Ersoy, işveren tarafı adına İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hasan Özer, İSU İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İsmail Civelek, Yerel-Sen Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Tenlik ve Yerel-Sen TİS Grup Başkanı Furkan Yıldırım katıldı.

“İŞÇİ DOSTU BELEDİYE”
Görüşme sonrasında açıklamada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Tahir Başkanımızın %30’luk zam açıklamasının ardından bugün sendika ve işveren temsilcileri bir araya geldik. Kocaeli işçi kenti, Büyükşehir işçi dostu bir belediyedir. Tahir Başkanımızın açıklamasıyla işçimizi mağdur etmemesi bunun en büyük göstergesidir. İşçi arkadaşlarımıza verilecek %30’luk zammın tüm ayrıntılarını taraflarla görüştük. Zam sadece maaşa değil, maaş ve tüm sosyal haklara yansıyacak. Tüm işçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
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