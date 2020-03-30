banner484
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçiler için toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi.

Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

30 Mart 2020 Pazartesi 17:08

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İSU’da çalışan bin 165 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Büyükşehir Hizmet Binası’nda imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalandı. Sözleşmeyle işçi personele, ilk yıl ücretlerde %8 + 8 olmak üzere yıllık %16 artış verildi. Ayrıca sosyal haklarda da aynı oranda artış sağlandı.+

 

BİN 165 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Hizmet-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde 680, İSU’da ise 485 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli sayılacak sözleşme 3 yıllığına yürürlüğe konuldu.

 

İLK YIL YÜZDE 16 ARTIŞ ORANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü’ndeki toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki çalışanların ücretlerine 1. yıl için yüzde 16, 2. ve 3. yıllarda ise enflasyon değeri baz alınacak şekilde zam yapılacağı belirtildi. Sosyal yardımlara da aynı oranda artış yapılacağı bilgisi verildi.

 

“HEPİMİZ İÇİN GÜZEL SONUÇLAR VERMESİNİ DİLİYORUM”

Zam ile ilgili açıklamayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptı. Başkan Büyükakın, “Yapılan çalışmalar sonucu Belediye Başkanlığımıza bağlı ve İSU’da çalışan bin 165 işçimizin 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşmesini imzaladık. Sözleşmemizin hepimiz için ve emekçi kardeşlerim için güzel sonuçlar vermesini diliyorum” dedi.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Sözleşme sonrası konuşan Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Ersoy, “Koronavirüs salgınından dolayı toplu iş sözleşmelerinin her aşamasının dondurulduğu bu günlerde, çalışanlarımızı ve bizleri sevindiren anlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, ilimize yapmış olduğu önemli ve başarılı çalışmaların yanı sıra çalışanlara verdiği sözü tutarak öncelikle KHK kapsamında Belde A.Ş’de çalışan 5000 işçimize seçimden önce verdiği 630 TL zam sözünü yerine getirdi. Bugünde kadrolu işçi arkadaşlarımıza böylesi hassas bir ortamda yüzde 16 zam yaparak emek dostu ve işçilerin hamisi olduğunu göstermiş oldu. Kendisine tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cumhur Başkanından Millete Sesleniş Cumhur Başkanından Millete Sesleniş
Gölcük'teki fırınlar dezenfekte edildi Gölcük'teki fırınlar dezenfekte edildi
MEB 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için kolları sıvadı MEB 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için...
Bilgievleri, 3 boyutlu yazıcılarla yüz maskesi üretiyor Bilgievleri, 3 boyutlu yazıcılarla yüz maskesi...
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri
Saddam Türkmenleri nasıl katl etti Saddam Türkmenleri nasıl katl etti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Cumhur Başkanından Millete Sesleniş
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması...

Haberi Oku