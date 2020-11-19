Büyükşehir'de tüm etkinliklere yılsonuna kadar ara verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge nedeniyle tüm ekinliklerine yılsonuna kadar ara verdi.





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Korona virüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alındı. Alınan kararlar İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle duyuruldu.

ETKİNLİKLERE ARA VERİLDİ

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda Büyükşehir Belediyesinin tüm ekinliklerine yılsonuna kadar ara verdi.

YILSONUNA KADAR EĞİTİM YOK

Bu kapsamda Kültür Dairesi Başkanlığı Kocaeli Meslek ve Sanat Eğitim kursları (KO-MEK) 43 merkezinde verdiği eğitimler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgievleri, Akademi Lise ve Akademi Üniversite eğitimlerine, Kocaeli Şehir Tiyatrolarının tüm oyun ve gösterileri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin konservatuar eğitimlerine yıl sonuna kadar ara verildi.

KÜTÜPHANELER AÇIK OLACAK

Kocaeli Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinin İçişleri Bakanlığı’nın 18/11/2020 tarihli yazısında geçen yaş aralıkları ve kısıtlama saatlerine uygun olarak faaliyetlerine devam edecek.