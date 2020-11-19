banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir'de tüm etkinliklere yılsonuna kadar ara verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge nedeniyle tüm ekinliklerine yılsonuna kadar ara verdi.

Büyükşehir'de tüm etkinliklere yılsonuna kadar ara verildi

19 Kasım 2020 Perşembe 13:00

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Korona virüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alındı. Alınan kararlar İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle duyuruldu.

 

ETKİNLİKLERE ARA VERİLDİ

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda Büyükşehir Belediyesinin tüm ekinliklerine yılsonuna kadar ara verdi.

 

YILSONUNA KADAR EĞİTİM YOK

Bu kapsamda Kültür Dairesi Başkanlığı Kocaeli Meslek ve Sanat Eğitim kursları (KO-MEK) 43 merkezinde verdiği eğitimler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgievleri, Akademi Lise ve Akademi Üniversite eğitimlerine, Kocaeli Şehir Tiyatrolarının tüm oyun ve gösterileri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin konservatuar eğitimlerine yıl sonuna kadar ara verildi.

 

KÜTÜPHANELER AÇIK OLACAK

Kocaeli Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinin İçişleri Bakanlığı’nın 18/11/2020 tarihli yazısında geçen yaş aralıkları ve kısıtlama saatlerine uygun olarak faaliyetlerine devam edecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de Dezenfekte Çalışmaları Gebze’de Dezenfekte Çalışmaları
Basın Bülteni: Basın Bülteni: "Sepaş Enerji’den HES kodu bilgilendirmesi"
Fidan desteği için başvurular yarın bitiyor Fidan desteği için başvurular yarın bitiyor
Büyükşehir'den 11 Milyonluk yakacak yardımı Büyükşehir'den 11 Milyonluk yakacak yardımı
Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Ebru Çatalbaş TRT’de! Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Ebru Çatalbaş...
ÖSYM KOCAELİ SINAV KOORDİNASYON KURULUNUN 2020 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (ORTAÖĞRETİM) TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU ÖSYM KOCAELİ SINAV KOORDİNASYON KURULUNUN 2020...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze’de Dezenfekte Çalışmaları
Gebze Belediyesi ekipleri tarafından Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalarda...

Haberi Oku