Büyükşehir'den 10 Yeni Tramvay Aracı İhalesi

Büyükşehir’den 10 yeni tramvay aracı ihalesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme’ye uzanacak tramvay hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede açılması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken Büyükşehir, 10 adet yeni tramvay aracının alımı için ihale düzenledi. Büyükşehir İhale Salonu’nda yapılan ihaleye tek firma katılırken ihale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından karar açıklanacak. 697 milyon TL’lik teklif sunan Bozankaya Otomotiv’e onay verildiği takdirde araçlar 540 gün içerisinde Büyükşehir’e teslim edilecek.

YENİ ARAÇLARDA ENGELLİLERDE DÜŞÜNÜLDÜ

Yeni araçlar saatte 70 kilometre hız kapasitesine sahip ve çevreci olacak. Araçlar modern görünümlü, çevre koşullarından en az düzeyde etkilenen, çağdaş yaşam koşullarına uygun yapılacak. Araçların her birinde engelli vatandaşlar için iki tekerlekli sandalye alanı olacak. Tekerlekli sandalyeler iniş ve biniş noktalarına yakın olup aynı zamanda kilit alanları olacak. Araçların toplam bir seferde taşıyacağı yük bir yolcunun kütlesinin 70 kilo alınarak hesaplandı. Böylelikle araç tek seferde yaklaşık 11,5 ton yük taşıyacak.

YENİ ARAÇLAR 33 METRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Tramvaylar 28 ile 33 metre uzunluğunda olacak. Araçların yolcu iniş ve biniş kapıları her iki yönde de olmak koşulu ile 4 çiftli kapı veya 4 çiftli, 2 tekli kapı olarak yapılacak. Her iki başta sürücü kabini olan araçlar, mevcut hat üzerinde tekli ve çiftli çalışabilecek. Bir araç peronda durmakta iken yolcu kapılarında aracın zemin seviyesi ile peron kenarı arasındaki açıklık en kötü aşınma koşullarında dahi 75 milimetreyi aşmayacak. Araç zemininin platformdan yüksekliği ise 1,5 santimetreyi geçmeyecek. İstasyon peron yüksekliği ile araç kapısı eşik düzeyi aynı olacak ve peron ile ray kodu yüksekliği de 35 cm’den fazla olmaması planlandı.







