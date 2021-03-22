Büyükşehir'den 22 Mart su günü açıklaması

Birleşmiş Milletler tarafından 22 Mart 1993’te alınan bir karar ile Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart tarihinde tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kutlanmaktadır. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Su Günü’nün 2021 yılının teması “Suyun Değeri” olarak belirlenmiştir.

Su,hayatımızın vazgeçilmez değerlerinden bir tanesi. Varlığı ile hayat döngüsü devam ederken, yokluğu ile kuraklık, ölümler ve çevresel felaketler meydana gelmektedir. Maalesef gelişigüzel sanayileşme sonucu oluşan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte, suyun önemi her geçen gün artmaktadır.

SAPANCA GÖLÜ İKİNCİ KAYNAK

Kocaeli’de suya yön veren Kurum olarak, suyun önemi çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Pandemi ve kuraklık, 2020 yılında şehrimizde etkisini gösterdi. 2015 yılına kadar tek su kaynağımız olan Yuvacık Barajı, Kocaeli’nin yüzde 82 oranında su ihtiyacını karşılıyordu. Geçen yıl yaşanan kuraklık sonucu bu oran yüzde 68 seviyelerine düştü. Şehrimizin su ihtiyacını karşılamak için yıllar önce öngörülerimizle yaptığımız Sapanca Gölü-Yuvacık Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi arasındaki isale hattını devreye aldık. Böylelikle Sapanca gölünün şehrimizin ikinci içmesuyu kaynağı haline gelmesi ile birlikte, su sıkıntısı yaşamadık.

Kocaeli’de tek kaynağa bağlı kalmayarak daha önce inşa ettiğimiz Kandıra bölgesi ile İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinin kırsal bölgelerinin içmesuyu ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı, Gebze Denizli göleti ile yerel su kaynaklarında içmesuyu katkısı sağladık. İhtiyaç halinde kullanmak için yüzü aşkın su kuyusunu hazır hale getirdik. Ayrıca, yeni yerel kaynaklar için çalışmalar yaparak devreye aldık.

KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 28

İçmesuyunda kayıp kaçak oranımızı dünya standartlarına getirmek için yatırımlar gerçekleştirdik. Yapılan içmesuyu şebeke SCADA’sı, izole bölge, basınç yönetimi gibi projeler ile birlikte 2020 yılı sonu itibariyle içmesuyunda kayıp kaçak oranımızı yüzde 28 seviyelerine indirdik. Böylelikle ciddi oranda su kazanımı sağladık. Ayrıca, atıksuyu yeniden arıtarak sanayi tesisleri ile yeşil alanların sulanmasında kullanarak atıksuyu ekonomiye kazandırdığımız gibi tatlı su üzerindeki baskıyı da önemli oranda düşürdük.

BARAJLAR İNŞA EDİLDİ.

DSİ tarafından Karamürsel İhsaniye ve Sakarya Mudurnu Çayı üzerinde Ballıkayalar barajları inşa edildi. Su toplanma aşamasında olan barajların, isale hatları ile içmesuyu arıtma tesislerinin inşası ile birlikte şehrimizin üzerindeki su baskısını azaltacağız.

125 MİLYON LİRA DESTEK

Bugün sağlığın ve temizliğin en büyük göstergesi olan suyumuzu şehrimizin en ücra noktalarına kadar kesintisiz götürüyoruz. İnsanlarımız da gönül rahatlığı ile çeşmelerinden suyumuzu içiyor ve ihtiyaçlarında kullanıyor. Pandemi ile birlikte suyun önemi daha da önem kazandı. Çok şükür, yaşanan ve devam eden koronavirüs salgını sürecinde halkımıza arıtılmış, sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda pandeminin olumsuz etkilerine karşı abonelerimize ve esnaflarımıza destek vermek amacıyla su fiyatlarında artış yapmayarak 2021 yılında 125 milyon lira katkı sağladık.

ABONELERE ÖNEMLİ GÖREV

Suyumuzu, çevremizi ve insanımızı korumak için kurum olarak her türlü yatırım, ve çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Suyun değerini biliyor ve bir damlasının bile korunması için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde insanımıza da önemli görevler düştüğüne inanıyoruz. Bundan dolayı abonelerimiz çeşmelerinden sağladıkları suyumuzu israf etmeden içebilir, başta koronavirüsle mücadele olmak üzere her türlü ihtiyaçlarında gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Suya yön verenler suya değer verenler olduğuna yürekten inanıyoruz. Suyun varlığı, korunması ve kesintisiz hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, “22 Mart Dünya Su Günü” kutlu olsun





