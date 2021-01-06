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Büyükşehir'den Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği

Büyükşehir Belediyesi, her yıl Kocaeli’deki amatör spor kulüplerini, faaliyet gösterdiği tüm branşlarda malzeme desteği veriyor

Büyükşehir'den Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği

06 Ocak 2021 Çarşamba 12:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin 12 ilçesinde faaliyette olan amatör spor kulüplerini ve sporcuları antrenmanlarda ve müsabakalarda kullandıkları malzemelerle destekliyor. Basketboldan jimnastiğe, masa tenisinden bocce sporuna kadar geniş yelpazede, spor malzemelerini kulüplere ulaştırılıyor.

 

GENÇLERİ VE SPORU ÖNEMSEYEN BAŞKAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spora ve sporculara verdiği desteği sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde sporun Kocaeli’de daha üst seviyeye çıkması ve herkesin spor yapabilmesini sağlamak amacı ile hizmetler üsretiliyor. Bu hizmetlerin en önde gelenleri arasında ise amatör spor kulüplerine sağlanan destekler olarak göze çarpıyor.

 

FAALİYET GÖSTERDİĞİ TÜM BRANŞLARDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü Amatör Spor Birimi tarafından gerçekleştirilen amatör spor kulüplerine malzeme desteği birçok branşta sağlanıyor. Futbol, voleybol, basketbol, bocce, hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks, muay thai, wushu, kort tenisi, satranç, masa tenisi, badminton, jimnastik, atletizm, okçuluk, futsal, güreş ve su sporları olmak üzere kocaeli amatör spor kulüplerinin faaliyet gösterdiği tüm branşlarda destek veriliyor.

 

PALLİNO TOPUNDAN RAKETE

2020 yılında amatör spor kulüplerine malzeme desteği kapsamında Kocaeli’nde faaliyette olan amatör spor kulüplerinin talepleri doğrultusunda spor malzemeleri verildi. Pallino topundan rakete, Kick Boks eldiveninden yağmurluğa kadar farklı malzeme çeşidini içiren destek kapsamında bu yıl talepte bulunulan spor malzemeleri kulüp başkanlarına ve yetkililerine teslim edildi.

 

SPOR KENTİ KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi amatör sporun, kulüplerinin güçlenmesine ve sporda Kocaeli’nde elde edilen başarıların artmasına katkı sağlamak amacıyla amatör kulüpleri spor malzemesi ile destekliyor. Spor Kenti Kocaeli’nin amatör spor kulüplerine malzeme desteği, 12 ilçedeki Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile tüm amatör kulüpleri ile birlikte planlanıyor. Malzeme dağıtımı aşamasında, amatör spor kulüpleri ile bir araya gelinerek teslim ediyor.

 

TESİSLER AMATÖR SPORCULARIN HİZMETİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerine sağladığı malzeme desteği önümüzdeki yılda da devam edecek. Büyükşehir malzeme desteğinin yanı sıra stat, saha ve spor tesislerini de kulüplerin hizmetine sunarak amatör spora ve sporculara destek oluyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tüm spor tesisleri, kulüplerin kullanımına sunularak hem antrenmanlar hem de müsabakalar için önemli bir altyapı desteği sağlanıyor.










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