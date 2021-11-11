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Büyükşehirden Anında Müdahale

Büyükşehir Zabıta ekiplerinin bildirmesiyle Bekirdere Üçyol mevkiinde meydana gelen kaldırım çökmesine Fen İşleri ekipleri kısa sürede müdahale etti

Büyükşehirden Anında Müdahale

11 Kasım 2021 Perşembe 09:13

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cadde, bulvar ve ana arterlerde gerek yollarda gerekse kaldırımlarda oluşan bozulmalara anında müdahale ederek vatandaşların zarar görmesinin önüne geçiyor. İzmit Bekirdere Üçyol mevkiinde kaldırımda meydana gelen kırılmayı fark eden Büyükşehir Zabıta ekipleri, Fen İşleri ekiplerini bilgilendirerek, kaldırımın tamir edilmesini sağladı.

 

VATANDAŞ ZARAR GÖRMESİN DİYE

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri ana arterlerdeki yollarda veya kaldırımlarda oluşan bozulma ve aşınmalara gerek 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talepler, gerekse Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale ederek çözüm getiriyor. Kaldırımlarda ve yollarda oluşan çökme ve kırılmaların herhangi bir olumsuz duruma sebep olmaması için hızlı bir şekilde müdahale edilerek sorun gideriliyor.








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