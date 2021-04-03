Büyükşehir’den Anlamlı Ramazan Karşılaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 13 Nisan Salı günü başlayacak mübarek Ramazan ayını “Anlatımlı Enderun Teravih” Programı ile karşılayacak. Ramazana günler kala gerçekleştirilecek anlamlı programda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu, Cumhur Müezzinliği, Enderun İlahileri ve Enderun Usulü Teravih’in farklı makamlarda icrasına yönelik bir konser icra edecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde, 6 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek olan program, 14.45’te başlayacak.

FARKLI MAKAMLARDA İCRALAR YAPILACAK

Ramazan Karşılaması Programında, Enderun Usulü Teravih Örneği verilecek. Bunun yanı sıra, Irak, Acemkürdî, Muhayyer kürdî, Isfahan, Hüseynî, Eviç, Acemaşiran ve Segâh makamlarında ilahiler okunacak. Mustafa Itrı Efendi’nin gönüllere taht kurmuş Salat-i Ümmiyyye eseri ise Segah makamında seslendirilecek. Programda; Segah, Acemaşiran ve Saba makamlarında Kur’ân-ı Kerîm Tilâvetleri okunacak. Eserler, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetimindeki Dini Musiki Topluluğu tarafından icra edilecek.

KAÇIRAN VATANDAŞLAR İÇİN YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYINLANACAK

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda, pandemi koşulları nedeniyle, Kocaeli İl Müftülüğünden sınırlı sayıda görevli konuk olarak yer alacak. Öte yandan Anlatımlı Enderun Teravih Programı, kaçıran vatandaşlar için ileriki günlerde, Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.