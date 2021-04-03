banner580
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den Anlamlı Ramazan Karşılaması

Anlatımlı Enderun Teravih Programında, Konservatuvar Dini Musiki Topluluğu, ilahiler ve teravihin farklı makamlardaki icrasını gerçekleştirecek

Büyükşehir'den Anlamlı Ramazan Karşılaması

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:36

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 13 Nisan Salı günü başlayacak mübarek Ramazan ayını “Anlatımlı Enderun Teravih” Programı ile karşılayacak.  Ramazana günler kala gerçekleştirilecek anlamlı programda,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu, Cumhur Müezzinliği, Enderun İlahileri ve Enderun Usulü Teravih’in farklı makamlarda icrasına yönelik bir konser icra edecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde, 6 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek olan program, 14.45’te başlayacak.

 

FARKLI MAKAMLARDA İCRALAR YAPILACAK

Ramazan Karşılaması Programında, Enderun Usulü Teravih Örneği verilecek. Bunun yanı sıra, Irak, Acemkürdî, Muhayyer kürdî, Isfahan, Hüseynî, Eviç, Acemaşiran ve Segâh makamlarında ilahiler okunacak. Mustafa Itrı Efendi’nin gönüllere taht kurmuş Salat-i Ümmiyyye eseri ise Segah makamında seslendirilecek. Programda; Segah, Acemaşiran ve Saba makamlarında Kur’ân-ı Kerîm Tilâvetleri okunacak. Eserler, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetimindeki Dini Musiki Topluluğu tarafından icra edilecek.

 

KAÇIRAN VATANDAŞLAR İÇİN YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYINLANACAK

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda, pandemi koşulları nedeniyle, Kocaeli İl Müftülüğünden sınırlı sayıda görevli konuk olarak yer alacak. Öte yandan Anlatımlı Enderun Teravih Programı, kaçıran vatandaşlar için ileriki günlerde, Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası Kocaeli Fuarı’na Taşınıyor Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası Kocaeli Fuarı’na...
Başkan Büyükgöz’den Mormenekşe’ye Moral ziyareti Başkan Büyükgöz’den Mormenekşe’ye Moral ziyareti
Gebze'de Bir Evde Çıkan Yangın Söndürüldü Gebze'de Bir Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Türkiye – Azerbaycan Kardeşliği Bir Kez Daha Kocaeli’de Yeşerecek Türkiye – Azerbaycan Kardeşliği Bir Kez Daha...
Türkiye'deki Bulgaristan göçmenleri pazar günü sandık başına gidiyor Türkiye'deki Bulgaristan göçmenleri pazar günü...
İlçe Belediyeleri ‘Sıfır Atık’ İçin Toplandı İlçe Belediyeleri ‘Sıfır Atık’ İçin Toplandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası Kocaeli...
Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası, 5 Nisan 2021 Pazartesi Günü itibariyle Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan...

Haberi Oku