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Büyükşehir’den bayram temizliği

Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde temizlik çalışmaları yürütüyor.

Büyükşehir'den bayram temizliği

23 Haziran 2017 Cuma 09:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kentte bayram temizliği gerçekleştiriyor. Kocaeli’nin dört bir yanındaki parklar, yol kenarları ve kaldırımlar baştan aşağı gözden geçirilip temizleniyor. Çalışmalar Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı temizlik ekipleri tarafından yapılıyor.
 
KAVŞAKLAR TEMİZLENİYOR
Büyükşehir, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde bayram temizliği yapıyor. Sekapark, Doğu Kışla Parkı, Demokrasi Parkı, Marina Parkı ve Fatih Sultan Mehmet Parkı gibi merkezi parklar, Yeniköy, Başiskele, Yahya Kaptan, Gölcük, Kandıra, Kuruçeşme, Çayırova, Şekerpınar ve Eskihisar kavşakları gibi merkezi kavşaklar ve bu kavşakların bağlantı yolları temizleniyor. Otoyol kenarları, D-100 Karayolu’nun kenarları, mesire alanları, yürüyüş yolları, caddeler, bulvarlar ve benzeri açık-yeşil alanlar da ekipler tarafından itina ile daha temiz hale getiriliyor.
 
ÇEVRE TEMİZLİĞİ DE YAPILIYOR
Çevre temizliği kapsamında temizlik ekipleri çim ve yabancı ot biçimi, sert zeminlerin süpürülmesi ve kanal temizliği yapıyor. Ekipler, cadde ve sokaklarda mıntıka temizliğine dikkat ediyor. Araçlarla yollar süpürülüyor. Çalı gruplarında form budaması ve yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde bakım yapılıyor.12 Adet süpürge arabası ile yapılan temizlikler 55 personel ile kent genelinde uygulanıyor.
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