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Büyükşehir’den Bulgaristan göçmenlerine evrak desteği

COVID19 süresince Bulgaristan göçmenlerinin ihtiyaç duyduğu belgeleri hazırlamaya devam eden Büyükşehir, 5 bin 136 göçmen aileye hizmet sunuyor

Büyükşehir'den Bulgaristan göçmenlerine evrak desteği

01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:06

Bulgaristan’dan göç etmek zorunda olan soydaşlarımızın resmi evrakları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıyor. COVID19 süresince belge düzenlemeye devam eden Büyükşehir, istenilen belgelerin düzenlenmesi noktasında yardımcı oluyor.

 

5 BİN 136 AİLE

1989-1992 yılları arasında Bulgaristan’dan zorunlu göç ile Kocaeli’ye gelen 5 bin 136 ailenin resmi kurumlarda kullanılmak üzere hazırlanan belgeleri Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanıyor.

 

DENKLİK BELGELERİ VERİLİYOR

2510 sayılı kanunun 6. maddesinin A. fıkrası mucibince Türk vatandaşlığına alınan 1989-1994 yılları arası Bulgaristan’dan zorunlu göç ile gelen soydaşlarımıza resmi makamlarda kullanılmak üzere isim denklik belgeleri veriliyor. Kocaeli’nde bu hizmet Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde yapılıyor. 5 bin 136 ailenin resmi kurumlarda kullanılmak üzere istediği belgeler düzenleniyor.

 

3 AYRI KATEGORİ İÇİN EVRAK

İşlemler, göçmen vatandaşların istediği belgeyi belirten dilekçe ile gerçekleştiriliyor. İstenilen belge, Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce hazırlanarak apostil edilmek üzere valilik makamına yönlendiriliyor. Valilik makamınca onaylanan denklik belgesi hayatta olan, vefat eden ve sigorta işlemleri için borçlanma yazısı olarak üç ayrı kategoride düzenleniyor.



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