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Büyükşehirden, çaresiz vatandaşı sokakta bırakmadı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kimsesiz vatandaşların barınmasına imkân tanıyan Barınma ve Konaklama Evi, bir vatandaşın daha imdadına yetişti

Büyükşehirden, çaresiz vatandaşı sokakta bırakmadı

18 Aralık 2022 Pazar 11:05

Özellikle soğuk hava şartlarında sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçlarına cevap veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi, kimsesiz vatandaşların derdine derman oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “Kocaeli’de kimse aç ve açıkta kalmayacak” talimatıyla hareket eden ve bu bağlamda 7/24 kentin sokaklarında devriye atan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Gebze’de kimsesi olmadığı anlaşılan bir vatandaşa denk geldi.

 

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Zabıta ekipleri, Anadolu’nun bir şehrinden ameliyat olmak için Gebze’ye geldiğini öğrendiği vatandaşı Büyükşehir’in Gebze Mevlana Mahallesi’nde bulunan Barınma ve Konaklama Evi’ne götürdü. Ameliyat olacağı güne kadar Gebze’deki barınma merkezinde misafir edilecek olan vatandaş, kendisini ev ortamında sıcak bir yuva ile buluşmasını sağlayan Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

 

EV SICAKLIĞINDA ORTAM

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve sokakta kalan vatandaşlara İzmit ve Gebze’de bulunan barınma merkezleri ile sahip çıkıyor. Merkezde kimi kimsesi olmayan vatandaşlara ev sıcaklığında yemek, sıcak su ve barınma hizmeti veriliyor. Yılın 12 ayında hizmet veren merkezde üç öğün yemek, temizlik ve sağlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunuluyor.

 

153’Ü ARAYIN

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, soğuk kış günlerinde kimsesiz ve gidecek yeri olmayan vatandaşlara rastlanılması halinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezi’nin aranmasını istiyor.

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