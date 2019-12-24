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Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği

Büyükşehir Belediyesi’nin sera desteği ile çiftçiler daha kaliteli üretim yapıyor.

Büyükşehir'den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği

24 Aralık 2019 Salı 13:26

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, seracılığı geliştirme projesi kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera ve sera naylonu desteği veriyor. Destek ile ilimizdeki çiftçilerin gelirinin artırılması ve seracılık yapan üreticilerin modern seralarda üretim yaparak pazar değeri yüksek ürün elde etmelerinin teşviki amaçlanıyor.

 

SERALAR KURULMAYA BAŞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce yürütülen “Seracılığı Geliştirme Projesi” devam ediyor. Proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli sera ve sera naylonu desteği veriliyor. Çiftçilerin gelirinin artırılması ve seracılık yapan üreticilerin modern seralarda üretim yapmasının hedeflendiği proje, çiftçilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmelerini sağlıyor. Bu doğrultuda yüzde 50 hibeli sera desteği ile seralar kurulmaya başladı.

 

KÜÇÜK ALANLARDAN YÜKSEK VERİM

Küçük alanlardan yüksek verim elde etmek için Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında 2019 yılında 71 çiftçiye 93 adet sera naylonu desteği verildi. Ayrıca proje ile İzmit İlçesi Karaabdülbaki Mahallesi, Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi ve Kandıra İlçesi Döngelli, Karlı, Kefken, Hüdaverdiler, Bollu, Pelitpınarı Mahallelerinde 9 adet modern sera uygulamaya konuldu.

 

MODERN SERALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği yüzde 50 hibeli sera destekleme projesi ile çiftçilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişini sağlıyor. Çiftçiler bu proje ile havalandırması uygun olmayan yüksek tünel, bükme demirden yapılmış seraların yerine; modern, havalandırması ve bakımı daha kolay, hastalık ve zararlılar ile mücadelenin kolay olduğu de-monte galvaniz profilli yüksek sera sistemi ile üretim yapacak.

 

ÇİFTÇİLER BÜYÜK KOLAYLIK

“Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında hazırlanan seralar, 8 metre eninde 40 metre uzunluğunda toplam 320 metre kare alanda üretim yapmaya olanak sağlıyor. Seralar galveniz profilli, demonte malzemeden yapılıyor. Seralarda uygun yetiştiricilik ortamı oluşması için yan ve üstlerinde havalandırma bulunuyor. Dış ortamdan sera içerisine zararlı girişini önlemek için havalandırmalar sineklik örtüsü ile kaplanıyor. UV+AB+EVA+IR katkılı 36 ay ömrü olan sera naylonuna sahip seralar, Kocaeli’ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlıyor.





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