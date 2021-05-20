Büyükşehir’den Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Tavuk Desteği





Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kentte tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yüzde 50 hibeli “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, çiftçilere bu yıl 15 bin tavuk desteği sağlanacak. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile Türkiye’nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan Atak-S yarka tavuk desteği için müracaatlar alınmaya başlandı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın’ın önem verdiği ve üzerinde durduğu projelerin başında gelen tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin yanı sıra çiftçilerin gelir düzeyini artırıcı alternatif projeler geliştirilerek, tek tek hayata geçiriliyor. Sanayi kenti olarak bilinen ancak verimli topraklara da sahip olan Kocaeli'de, çiftçilere destek vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle pandemi döneminde hayata geçirdiği projelerle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

PROJE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen yüzde 50 hibeli “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında Büyükşehir, çiftçilere en az 200, en çok 500 adet 16-18 haftalık yaklaşık 15 bin Atak-S yarka tavuk desteği sağlayacak. Başvuruların, 31 Mayıs tarihine kadar Kocaeli Fuarı içindeki Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne şahsen yapılması gerekiyor.

İSTENEN BELGELER VE ŞARTLAR

Projeden yararlanmak isteyenler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alacakları kanatlı tavuk işletme tescil belgesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek.

Tavukların barınacağı alanların sandviç panel, çelik konstrüksiyon, tuğla, beton, briket, içi ve dışı yıkanabilir tarzda olması gerekiyor.































