Büyükşehirden Cumhuriyet Bayramı’na Özel Sürpriz

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, eğitmenleri ve bando takımı tarafından Gebze Kent Meydanında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel flash mob uygulaması yapıldı. Meydan’a bırakılan müzik aletlerine şaşkınlıkla bakan vatandaşlar, bir anda teker teker sanatçıların çıkıp seslendirdiği marşlar ile duygusal anlar yaşadı. “Türkler Geliyor”, “Çırpınırdı Karadeniz” marşlarının seslendirildiği “Şehnaz Longa” parçasının çalındığı flash Mob uygulamasını vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda aldı. Bu anlar Cumhuriyet Bayramına özel olarak hazırlanan video kliple Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

VATANDAŞLAR MARŞLARA EŞLİK ETTİ

Yapılacak etkinlikten habersiz vatandaşlar çalınan müzikle ve söylenen marşlarla şaşkınlığa uğradı. Kısa bir şaşkınlık sonrası müzisyenlere eşlik etmeye başlayan kalabalık, Gebze Kent Meydanı’nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu yaşadı.

TÜRK BAYRAKLARI SALLANDI

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri ve Bando Takımı tarafından Gebze Kent Meydanı’ndaki kalabalığa çalınan eserler vatandaşlara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşattı. Meydandaki vatandaşlar ilgiyle dinledikleri şarkılara eşlik etti. Türk Bayrakları salladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. Yıldönümünü flash mop uygulamasıyla milli duyguları coşturan eserlerle kutlayan Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan videoyu sosyal medyada yayınladı. Yayınlanan video klip takipçiler tarafından yoğun bir ilgi gördü.

FLASH MOB NEDİR?

Flash mob birbirini tanımayan bir grup insanın internet üzerinden, e-posta veya sosyal ağlar vasıtasıyla daha önceden belirlenen yer ve zamanda, yine önceden kararlaştırılan, amacı genelde eğlence olan bir eylemi gerçekleştirdikten sonra dağılmaları esasına dayanan bir sosyal aktivitedir.



























