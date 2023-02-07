Büyükşehir’den deprem bölgesine ekipler gitmeye devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye ve A takımından oluşan personel ve araçları deprem bölgesine göndermeye devam ediyor





Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan ve birçok ilde yıkıma neden olan depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teyakkuz haline geçen Büyükşehir, deprem anından itibaren ekip ve personelle depremzedelerin yanında olmak için yola çıkmıştı. Büyükşehir İtfaiyesi ve A Takımından oluşan personel ve araçlar, bugün de bölgeye sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir, deprem bölgelerinde 85 araç ve 372 personelle görev yapıyor.





KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

06 Şubat Pazartesi sabaha karşı meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından kriz masası oluşturdu. Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığında bulunan kriz masasında bölgeye sevk edilen araç ve personel başta olmak üzere gelişen durumlar anlık takip ediliyor.





İTFAİYE ARACI VE PERSONEL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi depremin hemen ardından harekete geçmiş ve itfaiye araçlarıyla uzman personeli bölgeye sevk etmişti. Kocaeli İtfaiye ekipleri AFAD koordinesinde Kahramanmaraş’ta kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi kurtarma çalışmaları için bölgeye yeni ekipler sevk etmeye devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı A Takımından oluşan personel ve araçlar bugün de deprem bölgesine sevk edildi. Ekipler AFAD Koordinasyonunda enkaz kurtarma çalışmalarına dahil olacak.





Bülten No: 220