Büyükşehir’den Dilovası’na tam destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ile Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir bir araya gelerek Dilovası’nın sorunlarını konuştular.

Mengüç’ü makamında ağırlayan Başkan Şayir, geçen yaklaşık 7 aylık süreçte yapılan çalışmalar ve önümüzdeki süreçte yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Dilovası’na önemli destekleri olduğunu belirten Başkan Şayir; önümüzdeki süreçte bu desteğin artarak devam etmesini beklediklerini ifade etti.

YENİ DİLOVASI’NI İNŞA EDECEĞİZ

Mengüç ise ziyarette yaptığı konuşmasında Dilovası’na büyük önem verdiklerini ve Dilovası’nın sorunlarının çözümü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini belirterek, önümüzdeki 4 yılda Dilovası’nın geleceğine yönelik önemli projelerin hayata geçeceğini kaydederek, “Biz Hamza Şayir başkanımıza güveniyoruz. Hep birlikte yeni Dilovası’nı hep birlikte inşaa edeceğiz.”dedi.