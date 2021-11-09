Büyükşehir’den Doludan Tarlaları Zarar Gören Çiftçiye Tohum Desteği





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yılın mayıs ayında Derince ilçesinde dolu nedeniyle ekili tarlaları zarara uğrayan çiftçilere, bedelsiz yem bitkileri tohumluk desteği veriyor. Üreticilerin gelir düzeyini artırmaya yönelik modern sera kurulumundan yumurta tavuğu, mazot, tohum, gübre ve fide desteğine, toprak analizinden danışmanlık hizmetine kadar pek çok konuda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” gibi Kocaeli’ne değer katan projelerle de tarım ve hayvancılığın gelişmesine destek oluyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, tarımsal alan ve yapıların modernizasyonu için de çiftçilere teknik destek sağlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR ÇİFTÇİNİN HER ZAMAN YANINDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın büyük önem verdiği, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projelerle özellikle pandemi döneminde çiftçilerin gelirinin artırılması ve pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri teşvik ediliyor. Büyükşehir, ayrıca dolu ve sel gibi afetlerden ürünleri zarar gören çiftçilere de çeşitli destekler vererek, her zaman yanında oluyor.

TAMAMI HİBE TOHUM DESTEĞİ

Bu kapsamda, bu yılın mayıs ayında Derince ilçesi Kaşıkçı, Tahtalı, Çavuşlu ve Geredeli mahallelerinde şiddetli dolu nedeniyle hasar gören 2100 dekar ekili tarla sahibi 102 çiftçiye, Büyükşehir Belediyesince yerli ve milli sertifikalı tamamı hibe yem bezelyesi, yem buğdayı, arpa ve yulaf tohumu desteği veriliyor. Mahsulleri zarar gören çiftçilere tohumları, Derince Sevindikli Mahallesi’nde belirlenen alanda teslim edilmeye başlandı. Çiftçiler, bedelsiz tohumun yanı sıra yüzde 50 hibeli gübre desteğinden de yararlanıyor.

Mahalle muhtarları ve çiftçiler, tohum ve gübre desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, her zaman yanlarında olan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

TOHUM VE GÜBRE DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesince, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için 11 bin üreticiye yüzde 50 hibeli 6000 bin ton kompoze gübre ve 3 bin çiftçiye 1278 ton tohum desteği veriyor. 38,5 milyon TL tutarındaki gübre ve tohum desteğinin, ilimiz ekonomisine katkısının yaklaşık 156 milyon TL olması bekleniyor.

Gübre ve tohumlar, 3 ilçede belirlenen yerlerde üreticilere dağıtılıyor. İzmit, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Gebze ve Başiskele ilçelerindeki çiftçiler gübre ve tohumlarını İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda (eski perşembe pazarı alanında), Kandıra ilçesindeki üreticiler Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra’daki Park ve Bahçeler Şefliği’nde, Körfez ve Derince ilçelerindeki çiftçiler ise Körfez Sevindikli Mahallesi’nde teslim ediliyor. Çiftçiler, hibe ödemelerini gösteren dekontlarını belediye görevlilerine ibraz etmeleri halinde, ürünlerini alabiliyor.