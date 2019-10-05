Büyükşehir’den E-KPSS kursu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma adına birçok yeniliği hayata geçiriyor. Bu kapsamda engelli vatandaşların Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlığı için E-KPSS kursu düzenleniyor.

E-KPSS KURSU



Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma adına birçok yeniliği ve projeyi hizmete alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla yeni bir hizmet başlattı. Bu kapsamda engelli bireyler için 2 yılda bir düzenlenen Engelliler Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlık için E-KPSS kursu açılıyor.

6 İLÇEDE KURS MERKEZİ



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 6 ilçede açacağı E-KPSS kurslarında Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri, Türkiye Coğrafyası, Kültür ve Medeniyetler, Temel Yurttaşlık, Türkiye ve Dünya İle İlgili Temel ve Güncel konularda eğitim verilecek.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK DESTEĞİ



E-KPSS kursu kapsamında engelli bireylere sınav öncesi periyodik aralıklarla kursiyerlere psikolojik danışmanlık ve rehberlik, motivasyon ve sınav stresi ile başa çıkma eğitimleri de verilecek. Sınav sonunda kursiyerlere E-KPSS tercih danışmanlığı hizmeti verilerek tecrübe paylaşımı yapılacak. Görme engelli bireyler için İzmit ilçesinde ayrı bir sınıf açılarak E-KPSS sınavına hazırlıkları sağlanacak.

BAŞVURU VE BİLGİ İÇİN



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin açacağı EKPSS kurslarından yararlanmak isteyen engelli bireyler belediyemizin 153 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilirler. Ayrıca online kayıt yaptırmak isteyen bireyler için https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/EkpssHazirlik adresinde ‘’kursiyer başvuru formu’’ nu doldurarak yapılabilir.