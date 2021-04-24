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Büyükşehir’den Engelli Bireyler İçin Sağlık Söyleşileri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik çevrim içi gerçekleştirdiği söyleşide engellilerin kullandığı medikal ürünlerle ilgili konuları ele aldı.

Büyükşehir'den Engelli Bireyler İçin Sağlık Söyleşileri

24 Nisan 2021 Cumartesi 14:49

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylere yönelik çevrim içi söyleşi programı gerçekleştirildi. Programda, engellilerin kullandığı medikal ürünlerle ilgili konular ele alındı.

 

ENGELLİLİK ÜZERİNE SAĞLIK SÖYLEŞİLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, “Engellilik Üzerine Sağlık Söyleşileri” başlıklı söyleşi dizisinin ilki düzenlendi. Bedensel, görme, işitsel, zihinsel, down, otizm, ruhsal, süreğen engel grupların dernek üyeleri ve Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sevda Demiröz Yıldırım’ın katılımıyla program gerçekleştirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görev alan Dr. Hakan Candangil da programın konuğu oldu.

 

MEDİKAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ KONULAR ELE ALINDI

Engellilerin medikal ürünlere erişimi, ürünlerin reçetelendirilmesi, faturalandırılması vb. hususlarda merak edilen soruların Dr. Hakan Candangil tarafından cevaplandığı program çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Programda; medikal malzemelere erişim, faturalandırma, reçetelendirme, medikal malzemelerde raporların nasıl olması, nereden alınması gerektiği, zimmet durumları, garanti süreleri gibi konular ele alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin medikal malzeme konusunda SGK ile iletişim halinde olduğunun vurgulandığı söyleşide, Büyükşehir olarak isteyen vatandaşlara danışmanlık hizmetlerine devam edilerek destek olunduğu hatırlatıldı.

 

SÖYLEŞİLER DEVAM EDECEK

Sağlık ayı olarak planlanan Ramazan ayı boyunca devam edecek olan program dizisinde, ilerleyen haftalarda; beslenme, fizik tedavi, evde sağlık, ruhsal sağlık gibi konuların da ele alınması planlandı. Engelli sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli olarak yapılacak olan toplantıların akabinde gerçekleştirilecek programlara katılmak isteyen vatandaşlar için linkler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

 







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