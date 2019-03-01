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Büyükşehir’den Engelsiz Geziler

Engelli ve engelli yakınları Gez-Gör Kocaeli turları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya’yı gezdi.

Büyükşehir'den Engelsiz Geziler

01 Mart 2019 Cuma 08:36

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Ormanya Doğal Yaşam Parkı özel misafirlerini ağırlıyor. Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen GEZ-GÖR Kocaeli ile engelli ve yakınları Ormanya’da güzel bir gün geçirme fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engellilerin ve ailelerinin günlük hayatlarını kolaylaştırmak, toplumsal imkân ve fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla eğitim, istihdam, yasal haklar danışmanlığı, sosyal ve kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler yapıyor. Bu kapsamda engelli bireylere hizmet veren derneklerde kayıtlı üyelere yönelik, şehir içinde günübirlik geziler yapılmaya başlandı.

247 KİŞİ ORMANYA’YI GEZDİ

Ocak ayında başlayan gezi organizasyonları derneklerin yoğun katılımı ile gerçekleşiyor. Bu kapsamda hava şartları dikkate alınarak şehirde engelli bireylere ve ailelerine hizmet veren tüm derneklerin katılımı hedefleniyor. Ormanya Doğal Yaşam Parkı gezilerine Ocak ayından bu güne 247 kişilik katılım sağlandı.

Etkinliklerde akülü tekerlekli sandalye kullanan bireylerin ulaşımı özel tertibatlı araçlarla sağlanıyor. Rehber tarafından yapılan tanıtımın ardından kafeteryada mola ve ikram ile konukların dinlenmesi güzel vakit geçirmesi sağlanmakta. Etkinlikler ücretsiz olup tüm dernekler oluşturulan takvim çerçevesinde davet edilmekte.

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