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Büyükşehir’den firmalara bayram öncesi 250 milyon TL ödeme

Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir’e iş yapan firmalara Kurban Bayramı öncesinde 250 milyon TL ödeme yapıldı

Büyükşehir'den firmalara bayram öncesi 250 milyon TL ödeme

05 Temmuz 2022 Salı 11:19

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent esnafını yine unutmadı. Son yıllarda her bayram öncesinde piyasalara can suyu veren Başkan Büyükakın, geleneği bozmadı. Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nden alacağı olan firmalara 250 milyon TL ödeme yapılması talimatını verdi. Başkan Büyükakın’ın bu talimatı Büyükşehir’le iş yapan firmaları sevindirirken, Kurban Bayramı öncesinde piyasalara da hareket ve canlılık geldi.

BÜYÜKŞEHİR GELENEĞİ BOZMADI
Kocaeli Büyükşehir’in artık geleneksel hale gelen bayram öncesi ödemeleri bu Kurban Bayramı öncesinde de devam etti. Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir’e iş yapan firmaların bayram öncesinde hesaplarına alacakları olan 250 milyon TL yatırıldı. “Kocaeli’nin ticari hayatını canlı tutmak için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz” diyen Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir, bayram öncesinde piyasalara can suyu verdi.
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