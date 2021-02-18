Büyükşehir’den Gebze Bölgesi’nde Yoğun Kar Mesaisi





İlimizde etkisini gösteren kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını kar yağışının başladığı günden bu yana sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm Kocaeli’de olduğu gibi Dilovası, Darıca, Gebze ve Çayırova ilçelerindeki sorumluluk sahası içerisinde yer alan yolların açık kalması için tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

KAR YAĞIŞI BOYUNCA YOĞUN MESAİ

Tüm imkanları ile sahada olan ekipler, Dilovası, Darıca, Gebze ve Çayırova ilçelerindeki cadde ve sokaklarda, kar yağışının başladığı ilk günden bu yana yoğun bir mesai harcıyor. Kar küreme araçları ile temizlenen yollar tuzlama çalışması ile buzlanması önleniyor.

ÜST GEÇİT VE KALDIRIMLAR TEMİZLENİYOR

Yollarda yoğun mesai harcanırken Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekiplerde bu dört ilçedeki yayaların üst geçit ve kaldırımları rahat bir şekilde kullanabilmesi için kar temizleme çalışması yapıyor. Bu kapsamda üst geçitlerin orta platformu ve merdivenlerindeki karlar temizlendi. Yeni vatandaşların güvenli ve herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kaldırımlardaki karların sıyırma çalışmaları yapıldı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipler üst geçit ve kaldırımlarda da tuzlama çalışması gerçekleştirdi.





























