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Büyükşehir’den Geniş Katılımlı Roman Çalıştayı

Romanların sorunları, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan Roman derneklerinin katılımıyla, akademik ortamda masaya yatırılacak

Büyükşehir'den Geniş Katılımlı Roman Çalıştayı

21 Ekim 2021 Perşembe 09:38

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Ekim Cumartesi günü Türkiye’deki Roman Derneklerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyecek. Çalıştayda Romanların, eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşadıkları sorunlar ve buna yönelik çözüm önerileri akademik ortamda masaya yatırılacak.

 

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN ROMAN DERNEKLERİ KATILACAK

Büyükşehir Belediyesi’nin, akademisyenlerin yönetiminde gerçekleştireceği çalıştaya, Kocaeli Roman Dernekleri ve Federasyonunun yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren Roman derneklerinden 200’e yakın yönetici katılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğindeki çalıştay, 23 Ekim Cumartesi günü 10.30’da açılış konuşmaları ile başlayacak.

 

ROMANLARIN SORUNLARI MASAYA YATIRILACAK

Roman Çalıştayı aynı gün öğleden sonra çalışmalarına başlayacak. Katılımcılar, Roman vatandaşlarla ilgili eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler konu başlıklarındaki görüşlerini ifade edecek.

 


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