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Büyükşehir’den gönüllülere ilk yardım eğitimi

Kocaeli Mahalle Afet Gönülleri Derneği (MAGDER) üyelerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce ilk yardım eğitimi verildi.

Büyükşehir'den gönüllülere ilk yardım eğitimi

21 Mart 2021 Pazar 15:05

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk yardım eğitimlerine devam ediyor. Afet durumlarında karşılaşılan ve ilk yardım gerektiren hâllerde yapılması gerekenler ile ilgili Kocaeli Mahalle Âfet Gönülleri Derneği (MAGDER) üyelerine ilk yardım eğitimi verildi.

 

“ÂFET EĞİTİM YILI”

İçişleri Bakanlığı tarafından, âfetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda âfet farkındalığının geliştirilmesi, âfet riskinin azaltılması ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı “Âfet Eğitim Yılı” olarak ilan edildi. Bu amaç doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından âfetle ilgili konularda personelin ve vatandaşların gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları için eğitimler düzenliyor. Bu kapsamda, âfet sonrası acil müdahale sürecinin iyi yönetilmesi amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından Kocaeli Mahalle Âfet Gönülleri Derneği (MAGDER) üyelerine âfetlerde ilkyardım eğitimi verildi.

 

UYGULAMALI EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli Mahalle Âfet Gönüllüleri Derneği (MAGDER) arasında yapılan protokol gereğince gerçekleştirilen eğitim, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nün eğitim hemşireleri tarafından verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve arama kurtarma eğitimi almış olan gönüllülerin katıldığı eğitimde; deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik âfet, nükleer ve kimyasal madde kazaları sonrası ilk yardım gerektiren durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı bir şekilde anlatıldı.

 

İLK YARDIM UYGULAMALARI

Öncelikle, yaşanan âfet durumlarında âfetzedeye ulaşıldığında ilk olarak bakılması gereken yaşam bulguları ile ilgili göstergelerin neler olduğunun anlatıldığı eğitimde, yaşam kurtarmak amacıyla yapılan yapay solunum ile dış kalp masajı hakkında bilgiler verildi. Ardından kanamalarda ve yaralanmalarda yapılacak ilk yardım uygulamaları anlatılarak, yanık ve donmalardaki ilk yardım uygulamaları gösterildi. Kırık, çıkık ve burkulmalardaki ilk yardım uygulamalarının da gösterildiği eğitimde, özellikle sel felaketlerinde sık rastlanan boğulma vakalarındaki ilkyardım uygulamaları ile ilgili bilgiler verildi. Son olarak yaralıların güvenli bir yere taşınmasının vurgulandığı eğitimde, acil taşıma teknikleri anlatıldı.

 

BİLGİ İÇİN 153

Büyükşehir Belediyesi 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim yılı olması sebebiyle ilk yardım eğitimi talep eden kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimler vermeye devam edecek. Bu kapsamda eğitim talep edecek olan kurumların 153 Çağrı Merkezi’ni aramaları yeterli.

 

 



AA
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