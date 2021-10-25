Büyükşehir’den Gübre Ve Tohum Desteği





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı müjde kapsamında, il genelinde 11 bin çiftçiye verilmesi planlanan 38,5 milyon lira değerindeki yüzde 50 hibeli gübre ve tohumlar, salı günü üreticilere teslim edilmeye başlanacak. Tohum ve gübre desteği sayesinde, bir üretim sezonu sonunda elde edilecek ürünlerden üreticilerin 155 milyon 827 bin TL gelir artışı sağlaması bekleniyor. Tohum ve gübreler, 26 Ekim Salı günü(yarın) Milli İrade Meydan’ında (eski Perşembe Pazarı alanı) 12.00’de düzenlenecek törenle çiftçilere teslim edilmeye başlanacak.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, kırsalda tarımı geliştirmeye ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirme Projesi (TABİP) ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Daha önce fidan, modern sera, yem bitkisi tohumu, yumurta tavuğu ve toplam 2,5 milyon litre akaryakıt desteğiyle çiftçilerin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı destekleme paketi kapsamında şimdi de çiftçilere talepleri üzerine gübre ve tohum desteği veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın geçtiğimiz günlerde verdiği müjde çerçevesinde, il genelinde 11 bin çiftçiye verilmesi planlanan 38,5 milyon lira değerindeki yüzde 50 hibeli gübre ve tohumlar, salı gününden itibaren üreticilere teslim edilmeye başlanacak.

TOHUMLAR 87 BİN 600 DEKAR ALANA EKİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında, yüzde 50 hibe destekli 1278 ton yem bitkisi tohumu desteğinden sonbahar döneminde 3 bin çiftçi yararlanacak. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen proje çerçevesinde çiftçilere bugüne kadar dane mısır, slajlık mısır, yonca, buğday, arpa, yem bezelyesi, korunga, tritikale, sudan otu, yulaf, ayçiçeği süt otu ve çayır mera karışımları olmak üzere 16 milyon 500 bin lira değerinde 6400 ton yem bitkisi tohumu desteği verildi. Büyükşehir Belediyesince, geçen ilkbahar döneminde verilen yem bitkisi tohumunun kalitesinden ve elde edilen verimden memnun kalan çiftçilere, talepleri üzerine sonbahar üretim sezonunda ekilmek üzere arpa, tritikale, fiğ, yem bezelyesi, süt otu ve yulaf olmak üzere, 8,5 milyon TL değerinde toplam 1278 ton sertifikalı tohum desteği sağlanacak. Yerli olarak üretilen, verimi yüksek sertifikalı tohumlar, il genelinde yaklaşık 87 bin 600 dekar araziye ekilecek.

TARIM VE HAYVANCILIĞA CANSUYU

Çiftçilerin kaliteli ve sertifikalı tohuma ulaşmasında kolaylık sağlayan Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ihtiyacını karşılamak için söz konusu özelliklerde tohum tedarik etti. Dağıtımı yapılacak olan 1278 ton tohumdan, 21 bin 700 ton dane (arpa, tritikale, yulaf) 25 bin 425 ton kaba yem (yeşil ot) ve 76 bin 800 ton saman üretiminin gerçekleşmesi hedefleniyor. Destekleme yapılan tohumlardan elde edilen ürünlerin geri dönüşümlerinin tarım ve hayvancılığa katkısının 155 milyon 827 bin 500 TL olması bekleniyor. Tarım ve hayvancılığa verdiği can suyu desteklerle özellikle pandemi döneminde çiftçileriN yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, bölgenin koşullarına uygun, adaptasyon sağlamış, çimlenme kabiliyeti yüksek, verimli ve sertifikalı tohumları çiftçilerle buluşturarak, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık hedefiyle üretime katkı sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen tohumlar, sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere sunuluyor. Sertifikalı tohum kullanımı, daha sonradan hastalık ve zararlılarla mücadelede etkin rol oynuyor. Kayıt altına alınan, tarımsal, teknolojik ve morfolojik özellikleri tanımlanarak çeşitlendirilen tohumlar, her aşaması yetkili kuruluşlar tarafından tarlada ve laboratuvarlarda kontrol ediliyor. Sertifikalı tohumların içerisinde yabancı tohum ve madde olmadığı için hangi tohum ekilirse o ürün alınıyor ve ürün kuvvetli gelişim gösteriyor.

YÜZDE 25 TASARRUF SAĞLANIYOR

Çimlenme kabiliyeti yüksek olan ve her dekara atılan tohumların miktarında yüzde 25 tasarruf sağlanıyor, bu da maliyeti düşüyor. Toprak nemi ve bitki besin elementlerinden daha iyi faydalanan sertifikalı tohumlarda, bitkilerin gelişmesi ve hasat olgunluğuna erişmesi aynı zamanlarda gerçekleşiyor. Böylece kalite ve verim artışı sağlanarak, pazar payı yüksek ürün elde ediliyor. Hibe desteği ile verilen tohumların kaliteli, sertifikalı, yerli ve milli olması, ekim alanlarının artmasında ve hasat sonunda verim artışında etkili oluyor.

11 BİN ÇİFTÇİYE 6000 TON GÜBRE DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesince, tohum desteğine ilave olarak, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi, verim ve beslenme özelliklerinde iyileşmeyi sağlamak amacıyla Kocaeli sınırları içinde faaliyet gösteren 11 bin çiftçiye, yüzde 50 hibeli 30 milyon TL tutarında 6000 ton kompoze gübre desteği sağlanacak. Gübreler meyve, sebze, sera ve kaba yem yetiştiriciliğinde kullanılacak. Gübreler, hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla en az 5 ile 50 dekar olmak üzere 90 bin dekar, fındık, ceviz, kivi, Trabzon hurması, armut, elma, erik ve ayva gibi meyve yetiştiriciliği için ise en az 3 ila 25 dekar olmak üzere 50 bin dekar, sera yetiştiriciliği için 300 metrekare ila 5000 metrekare olmak üzere 2400 dekar, açıkta sebze yetiştiriciliğinde de 1 ila 10 dekar olmak üzere 40 bin dekar olmak üzere, toplam 180 bin 400 dekar alanda kullanılacak.





















