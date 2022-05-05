Büyükşehir’den Hıdırellez öncesi Cemevlerine destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere il genelindeki ibadethanelere ve kültürel faaliyetlerde bulunan mekanlara desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda, talep üzerine, İzmit Bayraktar, Balören ve Mecidiye mahallelerindeki Cemevlerinin aşevlerine, Hıdırellez ve çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzer, sanayi tipi mutfak tenceresi desteği sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi toplumunun sorunlarının giderilmesine yönelik talimatı üzerine, İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, "Milli Birlik ve Beraberlik" çalışması başlatılmış ve bu kapsamında 58 ildeki 1585 Cemevi ziyaret edilerek, talepler toplanmıştı. Bu kapsamda, valilikler başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarınca, Cemevlerinin talepleri imkanlar çerçevesinde yerine getirilmişti.





CEMEVLERİNE DESTEK SÜRÜYOR







Cemevlerine verdiği desteği artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çok sayıda Cemevinin inşaatına ve tefrişatına malzeme desteği veriyor. Bu kapsamda, İzmit ilçesi Bayraktar, Balören ve Mecidiye mahallelerindeki Cemevlerinin aşevlerinde kullanılmak üzere, muhtarlar kanalıyla Büyükşehir Belediyesinden mutfak malzemesi talebinde bulunuldu ve malzemelerin Hıdırellez etkinliklerine yetiştirilmesi istendi.





BAŞKAN TALİMAT VERDİ, HIDIRELLEZ’E YETİŞTİRİLDİ







Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla harekete geçen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü, Cemevlerinin aşevlerinde kullanılmak üzere temin ettiği sanayi tipi mutfak tencerelerini, Bayraktar, Balören ve Mecidiye muhtarlıklarına teslim etti. Muhtarlar, Cemevi yöneticileri ve mahalle sakinleri, mutfak malzemelerinin, mayıs ayının ilk haftasında düzenlenecek Hıdırellez etkinliklerine yetiştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Teslim edilen tencerelerde, Hıdırellez dolayısıyla etli pilav ve lokma pişirilerek, halka ikram edilecek.





“HIDIRELLEZ’DEN ÖNCE TESLİM EDİLMESİ ÇOK İYİ OLDU”

Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan, Cemevinin aşevinde kullanılmak üzere tencere taleplerinin olduğunu ve malzemeleri teslim aldıklarını belirtti. Tencerelerin, Hıdırellez’den önce getirilmesini rica ettiklerini belirten Korkutan, “Allah razı olsun kendilerinden. Malzemelerin, Hıdırellez’den önce gelmesi çok güzel oldu bizim için. Mecidiye köyü olarak 5 Mayıs Perşembe günü Hıdırellez bayramımız var. Bu yeni tencerelerde bulgur pilavı ve et pişecek. Lokmalar dökülecek. Tahir Büyükakın Başkanıma çok teşekkür ederim. Her zaman yanımızda Allah razı olsun kendisinden” diye konuştu.







Hıdırellez geleneğinin, 1877-78 yıllarında Balkanlar’dan gelen muhacirlerin yerleşmesiyle kurulan Mecidiye köyünde yaşatıldığını anlatan Korkutan, Hıdırellez’e herkesi davet ettiğini dile getirerek, “Cemevimizin aşevinin malzemelerini de Büyükşehir Belediyemiz vermişti. Ben de işçiliğini yaptım. Ocağımızı da Büyükşehir Belediyesi temin etti. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.





“ÖNEMLİ BİR İHTİYACIMIZ GİDERİLMİŞ OLDU”