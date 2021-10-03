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Büyükşehir’den İbadethanelere Destek

Büyükşehir tarafından, Kandıra Kırkarmut Mahallesi’nde zamanla yıpranarak çürüyen iki caminin çatısı tamamen yenilendi, bir caminin girişine de sundurma yapıldı

Büyükşehir'den İbadethanelere Destek

03 Ekim 2021 Pazar 16:18


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan camilere ise malzeme desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda, Kandıra Kırkarmut Mahallesindeki Merkez ve Duraklı camilerinin çatısı tamamen yenilendi.

 

TALEPLER DİKKATE ALINIYOR

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı camilerin eksiklerini ve ihtiyaçlarına imkânlar çerçevesinde gidererek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Muhtarların ve vatandaşların önerilerini dikkate alan ve taleplerini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, hizmetleriyle takdir topluyor.

 

MUHTAR AKTİF SİSTEMİ

Kırkarmut Mahalle Muhtarı Mehmet Bakaç, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden Merkez ve Duraklı camilerinin çatısının yenilenmesi ile sundurma yapılması konusunda talepte bulundu. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince keşfi yapılan camilerin çatısının zamanla yıpranarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Ekipler, kısa sürede camilerin çatısını tamamen yeniledi. Duraklı camisinin girişine de yeni sundurma yapıldı.

 

MUHTARDAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kırkarmut Mahalle Muhtarı Mehmet Bakaç, Merkez ve Duraklı camilerinin çatısının zamanla çürüdüğünü ve yağışlı havalarda su sızdırdığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek, çatıların yenilenmesi ve sundurma yapılması için talepte bulunduğunu belirten Bakaç, “Sağ olsunlar, camilerimizin çatısını yenilediler. Ayrıca Duraklı camimizin girişine sundurma yaptılar. Mahalle sakinlerimiz de çok memnun kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Kemal İçöz ise Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerden çok memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Büyükakın’a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

 

 




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