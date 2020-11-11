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Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 8 bin öğrenciye tablet

İhtiyaç sahibi 8 bin öğrenciye tablet dağıtacaklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Bunun için 10 Milyon TL’lik bütçe ayırdık” dedi.

Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi 8 bin öğrenciye tablet

11 Kasım 2020 Çarşamba 10:38

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarla yapılan çalışmaların ardından ihtiyaç sahibi 8 bin öğrenciye dağıtılacak tabletler için gerekli protokolü imzaladı. Kocaeli İl Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile imzalanan protokol sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Milli Eğitim, İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar sayesinde evlerinde tabletleri bulunmayan öğrencilerimizin, internete erişebilmeleri için bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda bu bakanlıklarımız tarafından tespit edilmiş 8 bin öğrencimize Büyükşehir Belediyemizin maddi desteği ile tabletlerin teslim edilmesi yönünde bir karara vardık” dedi.

 

“8 BİN TABLET 10 MİLYON LİRALIK BÜTÇE”

“Pandemi sürecinde öğrencilerimizin eğitiminin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığımız, yoğun bir çaba gösterdi” diyerek açıklamasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Elektronik ortam üzerinde çevrim içi olarak öğrencilerimizin eğitimine devam etmesi için yoğun bir çaba gösterildi. Bizlerde bu süreç zarfında internet imkânı bulunmayan öğrencilerimize Büyükşehir Belediyesi olarak destek olduk. Bununla birlikte Milli Eğitim İl Müdürümüzle şimdiye kadar sayısız projeye imza attık. Bu da bir yenisi olacak. 8 bin tablet yoluyla internete erişim sorunu hiçbir öğrencimizin olmayacak. Yaklaşık 10 milyon TL’lik bir bütçe kullanarak bu öğrencilerimizin de internete erişimini sağlamak için çalışmayı hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Şimdiden öğrencilerimize hayırlı olmasını, hem ilimizin hem de ülkemizin eğitim hayatına güzel katkılar sağlamasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

 

“TABLETLERİ ALINARAK KENDİLERİNE DAĞITIMI YAPILACAKTIR”

Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise, “Kocaeli’nde eğitim öğretim gören çocuklarımıza internet ve tableti olmayan çocuklarımızla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızla tespit edilen öğrencilerimiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu çocuklarımızın tabletleri alınarak kendilerine dağıtımı yapılacaktır” diyerek şunları kaydetti: “Bu amaç dolayısıyla bugün bir protokol imzaladık. Büyükşehir Belediyemizden eğitimle ilgili ne zaman bir şey istesek her zaman yanımızda oldu, olmaya da devam ediyor. Örnek olabilecek nitelikte çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bu konuda bizi desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında tüm belediye çalışanlarına ve Milli Eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” İfadesini kullandı.





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