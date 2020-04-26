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Büyükşehir’den işitme engellilere özel hizmet

Büyükşehir Belediyesi salgın nedeniyle dışarı çıkamayan işitme engelli vatandaşlara işaret dili tercümanı ile hizmet veriyor.

Büyükşehir'den işitme engellilere özel hizmet

26 Nisan 2020 Pazar 14:04

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal projeler ile devletin şefkat elini vatandaşlara uzatıyor. Bu kapsamda koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşların market alışverişi “Geniş Ailem” projesi kapsamında belediye ekibi tarafından yapılıyor. İşitme engelli vatandaşların alışveriş talepleri ise görüntülü aramayla işaret dili tercümanlarınca alınıyor.

 

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kimsesi bulunmayan ve Covid-19 salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Geniş Ailem” projesi ile yardım elini uzatıyor. Büyükşehir Belediyesi salgın nedeniyle Kocaeli’nde yaşayan işitme engelli vatandaşlara ise görüntülü aramalar ile yardımcı oluyor.

 

İŞARET DİLİ TERCÜMANI

Kocaeli’nde yaşayan işitme engelli vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetinden yararlanmak için 0549 781 39 25 numaralı telefonu görüntülü arayabiliyor. Arama yapan işitme engelli vatandaşların çağrısına Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli işaret dili tercümanı cevap veriyor. Telefona düşen her görüntülü aramaya cevap veren tercümana, işaret dili ile konuşan işitme engelli vatandaşlar rahatlıkla taleplerini bildirebilirken, ne yapılması gerektiği konusunda da bilgi sahibi olabiliyorlar.

 

HER KONUDA DESTEK

İşitme engelli vatandaşlara ambulans talebi, gıda ve hijyen paketi talebi, sokağa çıkma yasağı hakkında bilgi talebi, banka borcu erteleme ve banka işlemleri konusunda bilgi talebi, ücretsiz izine çıkarılan kişilerin haklarını öğrenme talebi gibi birçok konuda hizmet veriliyor.

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