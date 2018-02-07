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Büyükşehir’den Karate-Do Lig Şampiyonası

Mayıs ayına kadar devam edecek olan şampiyonanın ilk etabı, 10 Şubat Cumartesi günü yapılacak

Büyükşehir'den Karate-Do Lig Şampiyonası

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:24

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 4 etaptan oluşan İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası düzenleyecek. Mayıs ayına kadar devam edecek olan şampiyonaya, 1999 ile 2010 doğumlu sporular katılacak. Kata ve kumite kategorilerindeki şampiyonaya 10 ilden 32 kulüp ve 800 ile 1000 arasında sporcunun katılması bekleniyor. Kata müsabakaları 18 yaş grubunda, Kumite müsabakaları ise 78 sıklette yapılacak.

 İLK ETAP 10 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ

İllerarası Karate-Do Lig Şampiyonası’nın ilk etabı 10 Şubat Cumartesi günü 09.15’te başlayacak KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Gazanfer Bilge Spor Salonu’nun evsahipliğindeki ligin ilk etabı için aynı gün 13.00’de açılış seremonisi düzenlenecek.

 HAKKI KOŞAR ONURUNA DÜZENLENECEK

Şampiyonanın 10 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan ilk etabı, Türk karatesinin kurucu ismi ve Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar onuruna düzenlenecek.

 


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