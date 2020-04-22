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Büyükşehir’den kooperatiflere 40 bin maske

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında özel halk otobüsü sürücülerinin kullanması için kooperatiflere maske dağıttı.

Büyükşehir'den kooperatiflere 40 bin maske

22 Nisan 2020 Çarşamba 17:11

Koronavirüs salgınına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere kooperatiflere maske dağıtımına devam ediyor.

 

OTOBÜSCÜLERE MASKE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dünya genelini etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı il genelinde aldığı önlemleri artırıyor. Bu hizmetler kapsamında Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü özel halk otobüsleri için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nce kooperatiflere maske dağıtılıyor.

 

KOOPERATİFLERE TESLİM EDİLDİ

Salgın riskine karşı otobüs şoförlerinin korunması ve daha rahat çalışabilmeleri için maske ve hijyen büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce Kocaeli genelindeki tüm kooperatiflere 40 bin adet maske temin edildi. Maskeler kooperatifler tarafından şoförlere dağıtılacak. Kooperatif yöneticileri ve çalışanları yapılan hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

 




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